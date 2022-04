México se abstendrá en votación para suspender a Rusia de órgano de ONU

México se abstendrá en una votación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que tiene como planteamiento expulsar a Rusia de un organismo de esa instancia global, informó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Asamblea General de las Naciones Unidas tiene previsto votar este jueves si suspende a Rusia del Consejo de Derechos Humanos. La propuesta fue planteada en la víspera por Estados Unidos en respuesta al descubrimiento de cientos de cadáveres en la localidad de Bucha, después de que las tropas rusas se retiraran de las ciudades cercanas a la capital ucrania, Kiev.

Hoy mismo el Grupo de los Siete (Estados Unidos, Francia, Alemania, Canadá, Italia, Japón y Reino Unido) y la Unión Europea se sumaron a la iniciativa.

López Obrador no se refirió expresamente a esa propuesta, la única que está en consideración de la ONU este día.

Al inicio de su exposición sobre este tema, el mandatario hizo referencia, en cambio, a que “hoy se va a votar en la ONU, porque están proponiendo en el Consejo de Seguridad, y México es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, la expulsión de Rusia”.

“¿Qué no pudieron antes de que se desatara la guerra convocar a las partes? ¿Qué hicieron? Nada y es fácil decir vamos a decretar sanciones y vamos a mandar armas, pues sí, ¿y las vidas? ¿quién pone los muertos?”, dijo el presidente.

El mandatario mexicano advirtió que si se concreta esa expulsión se dinamitará la posibilidad de llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra Rusia-Ucrania.

“Lo que hemos nosotros planteado es que no debemos votar por la expulsión de Rusia ni estar en contra tampoco. Nos vamos a abstener”, informó en la conferencia de prensa matutina.

“¿Y por qué la abstención, que es también una postura?, porque imagínense cómo resolvemos el conflicto de Rusia con Ucrania si no tenemos una intermediación. ¿Para qué es la ONU?, ¿Cómo vamos a dinamitar un instrumento que es fundamental para conseguir acuerdos de paz y evitar la guerra y que la gente no siga sufriendo, sobre todo la gente inocente?

López Obrador recalcó sus críticas al papel de la ONU y mencionó que en este conflicto se puso evidencia el fracaso de la política.

“¿Por qué no aceptar de que esa guerra dejó al descubierto de la política?, porque la política se inventó para evitar la guerra. ¿Por qué se soslayó la guerra?, ¿por qué no se le imprimió más diplomacia a la actividad diplomática y se evitó la guerra?, ¿por qué azuzar y no buscar la solución pacífica?”

Nosotros – añadió- vamos a seguir insistiendo en que se consiga la paz, esa es nuestra postura y para eso es la ONU y para eso es el consejo de seguridad, si no, ¿quién lo va a hacer?

—¿Y la muerte de civiles?, se le preguntó.

—Eso lo tiene qué investigar la ONU que tiene organismos con ese propósito. Hay organismos de derechos humanos dependiendo de la ONU; si lo que sobra en la ONU son organismos de todo tipo, pero cuando deberían de aplicarse no lo hacen a tiempo.

Entonces, hay que reparar el procedimiento y llamar a las partes a la negociación, al diálogo, a parar la guerra, no estar – en este caso, sí- polarizando y azuzando, si no va a poder la ONU hablar con Rusia porque expulsaron a Rusia, entonces ¿quién va hablar?

A lo mejor están pensando que los de la OEA ¿cómo se llama (el presidente)? Almagro”, añadió el mandatario al tiempo de soltar una carcajada y dar por concluida la mañanera de este jueves.

CON INFORMACIÓN DE LA JORNADA