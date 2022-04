A su máxima capacidad, abre la vacunación contra COVID-19 en el Auditorio Benito Juárez

● A partir de este 18 de abril el macromódulo está preparado para aplicar hasta 24 mil dosis por día, de manera ágil, sin cita y sin filas.

● Los 125 municipios del estado cuentan con centros de salud que suministrarán refuerzos, primeras y segundas dosis.

● La fase masiva de vacunación para adultos concluye el 30 de abril.

● En centros de salud del estado y unidades del IMSS, ISSSTE y SEDENA, casi 60 mil personas recibieron el biológico la semana pasada.



A su máxima capacidad, este lunes se reanudó la vacunación contra COVID-19 en el Auditorio Benito Juárez, tras el descanso de Semana Santa. En punto de las 8:00 horas las 12 células del macromódulo estaban listas para recibir a las personas mayores de edad en esta jornada dirigida, principalmente, al suministro de refuerzos; además de completar esquemas de AstraZeneca (segunda dosis) o aplicar la primera dosis a quien aún no ha recibido ninguna vacuna.



A partir de este 18 de abril el macromódulo está preparado para aplicar hasta 24 mil dosis por día. “Es ágil, no hay filas y para tu comodidad puedes acudir sin cita de 8 de la mañana a 6 de la tarde”, resaltó el titular de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), Fernando Petersen Aranguren, quien supervisó los trabajos este día, tras informar que la fase masiva de vacunación para adultos concluye el 30 de abril.



A la par del macromódulo instalado en el Auditorio Benito Juárez, este lunes 18 abrieron módulos en los centros de salud que cuentan con red de frío en los 125 municipios del estado; incluyendo a los del Área Metropolitana de Guadalajara, donde igualmente se suministrarán refuerzos, primeras y segundas dosis a mayores de 18 años. En todos los casos se aplica la vacuna de laboratorios AstraZeneca.



Se solicita acudir con la documentación requerida completa: expediente de vacunación que se descarga de la página federal mivacuna.salud.gob.mx, el comprobante de última dosis (en su caso), la CURP y la identificación original.



Por otra parte, la SSJ informa que la cobertura de vacunación contra COVID-19 continuó durante la Semana Santa. Del martes 12 al sábado 16 de abril se aplicaron casi 60 mil dosis en los centros de salud del estado y en unidades del IMSS, ISSSTE y SEDENA que estuvieron operando en distintos días y horarios. Cabe recordar que ningún macromódulo funcionó en este periodo.



Para informarse de los módulos abiertos, fechas y horarios se puede llamar al Call Center de la SSJ, número 33 3823 3220, visitar la página vacunación.jalisco.gob.mx y consultar las redes sociales de la dependencia, donde se anuncian las convocatorias. Más detalles de las jornadas vigentes también en: https://coronavirus.jalisco.gob.mx/ruta-de-la-vacunacion/.



MEDIDAS PREVENTIVAS SIGUEN VIGENTES

La pandemia de COVID-19 sigue activa, por lo cual se recuerda que aún vacunadas, todas las personas deben usar cubrebocas adecuadamente en espacios cerrados, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado al 70 por ciento y, siempre que sea posible, evitar las aglomeraciones y espacios cerrados sin ventilación. Con estas medidas se protege a las personas vulnerables (inmunosuprimidas) y a quienes no se han vacunado.



Si se presentan síntomas leves o contacto estrecho y sin cubrebocas con una persona positiva a COVID-19, se recomienda aislarse de inmediato y acudir al médico, quien determinará si se requiere una prueba.



En caso de presentar tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre menor a 92 debe acudir a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de la infección.



CORTE SEMANAL DE CASOS

De acuerdo con datos de la SSJ, en Jalisco, durante la semana epidemiológica 15 (que va del 10 al 16 de abril del presente año) se registraron 447 casos confirmados de COVID-19 (que representan 3 mil 827 casos menos que la semana anterior), para un acumulado al 16 de abril de 587 mil 408 personas contagiadas. Se reportaron además 13 defunciones por esta enfermedad (47 defunciones menos que la semana pasada), para un total de 19 mil 384 decesos notificados en lo que va de la pandemia hasta el pasado día 16.