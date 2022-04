Diputados detienen la reforma eléctrica de AMLO

La Cámara de Diputados sepultó la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con el voto en contra de 223 diputados, la reforma no alcanzó la votación requerida para aprobarse, por lo que fue desechada

Hubo 498 diputados presentes, por lo que se requería el voto de al menos 332 legisladores para la aprobación; sin embargo, se obtuvieron 275 votos a favor de Morena, PT, y PVEM y 223 en contra.

En contra votaron los diputados del PAN, PRI, PRD y MC. A este bloque se sumó el voto de la legisladora del PVEM, Rocío Gamiño García. Andrés Pintos, quien este mismo domingo dejó el PVEM para unirse a MC, también votó en contra.

La discusión, que sólo se dio en lo general, duró 11:30 horas. Al no alcanzar la votación requerida, no se debatió en lo particular. Con esto se termina el proceso legislativo de la propuesta que impulsó López Obrador para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) genere al menos el 54% de la energía eléctrica que requiera el país y 46% el sector privado.

Durante el debate, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, comentó que la reforma energética de 2013 ha provocado un daño a México por 490 mil millones de pesos al año, con lo que se podría apoyar a 23 millones de familias, por lo que lamentó que la oposición no haya apoyado la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Llamó a los legisladores de oposición “traidores a la patria”. Dijo que el PAN reveló que sus jefes son los empresarios y compañías como Energy, Iberdrola, FEMSA y Liverpool. Al PRI le dijo que es un remedio de partido.

El diputado del PAN, Jorge Romero, negó que por votar en contra, la oposición traicione a la patria.

“¿Qué es lo que se dice? Que si estas en contra de esta reforma, entonces estás a favor de defender los intereses de transnacionales. Falso, mil veces falso. Nosotros denunciamos los abusos de cualquier empresa que haya abusado del marco regulatorio. A esas empresas denúncienseles, que a ellas se les revoque el permiso. ¿Qué aspiran que hagamos como oposición? Pues, si el gobierno son ustedes, revóquenles a ellas los permisos”, declaró.

El coordinador de los diputados de MC, Jorge Álvarez Máynez, resaltó que la patria no es la CFE ni Pemex, ni siquiera el gobierno en turno, sino los que comparten territorio.

El diputado y presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, recordó que “el Legislativo es un Poder, no un empleado del poder” y enfatizó que Morena “está formado de traidores que vendieron lealtad y compromiso a cambio de un espacio o a cambio de mantenerse en el poder”.

Recalcó que el bloque oficialista tuvo una derrota monumental por la necedad y adelantó que si sigue con “una actitud soberbia” no pasará ninguna reforma constitucional en la Cámara de Diputados.

El coordinador del PRD, Luis Espinosa Cházaro, pidió al bloque oficialista rebelarse y construir una propuesta eléctrica que no sea dictada desde Palacio Nacional.

Con información de Latinus