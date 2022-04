Secretaría de la Hacienda Pública actualiza y mejora su sistema generador de citas

Con el fin de mejorar la experiencia de las y los contribuyentes, la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco (SHP), actualizó su sistema de generador de citas del portal: https://sefinenlinea.jalisco.gob.mx/agendarecaudadora/agenda.aspx

Esta actualización brindará mayor seguridad, certeza y rapidez de atención a las y los usuarios del sistema. Con las nuevas actualizaciones de seguridad, de ahora en adelante cuando las y los contribuyentes deseen agendar una cita, tendrán que tener su teléfono celular a la mano con el fin de poder acceder al código que será enviado y así corroborar el trámite.

Cabe destacar que cada cita equivale a un trámite y será el sistema el que determinará el número máximo de registros por tipo de usuario.

Recordar que, cada trámite es personal, por lo que deberá acudir el interesado, con la confirmación de cita impresa y la documentación requerida según sea el caso.

A continuación se enlistan los trámites que requieren generar cita previa:

Trámites ante el padrón estatal (Impuestos)

Dotación de placas de vehículos nuevos y usados (servicio particular)

Registro de propietario de vehículos de servicio particular (cambio de propietario / compra-venta)

Dotación de placas de circulación servicio particular vehículos nuevos

Dotación de placas de circulación servicio particular vehículos usados

Dotación de placas de motocicleta

Dotación de placa de circulación del servicio público vehículos usados

Dotación de placas servicio público vehículos nuevos

El Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Hacienda, recuerda a la ciudadanía que la generación de citas es sin costo, además es importante acudir el día y hora programada con el fin de brindar la atención pertinente a todas y todos los usuarios.