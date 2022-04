Senado aprobará de inmediato iniciativa sobre litio: Monreal

El Senado aprobará la iniciativa sobre la nacionalización del litio en cuanto se la envíe la Cámara de Diputados, afirmó el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal.

Explicó que esta propuesta tiene su base en el párrafo VI del artículo 27 de la Constitución, donde se permite al Estado establecer las modalidades para la explotación de minerales.

Al comentar el rechazo a las reformas constitucionales en materia de energía eléctrica, ocurrida el domingo pasado en la Cámara de Diputados, Monreal afirmó que esto obedeció a las “circunstancias propias de las democracias, en una democracia se gana o se pierde”.

Reconoció que “quizás faltó mayor diálogo” con la oposición para llegar a acuerdos, pero señaló que cada diputado actuó conforme a lo que pensó que estaba bien, por lo que él no expresaría ninguna expresión reprobatoria hacia quienes votaron en contra, aún cuando hayan decidido apoyar a empresas extranjeras.

“No debemos descalificar, ni satanizar, ningún tipo de voto que se haya expresado, porque he sido parlamentario toda una vida y he sido producto y motivo de venganzas, revanchas, epítetos, descalificaciones a través de mi historia parlamentaria, por haber estado en desacuerdo con una ley, por lo que no emitiré ninguna expresión reprobatoria para quienes votaron en una o en otra forma”, afirmó.

Añadió que se necesita de la oposición para lograr mayorías calificadas y que por tanto no hay otra forma de lograr una reforma constitucional sino es mediante el diálogo, de lo contrario, sostuvo, se corre el riesgo de entrar a una parálisis legislativa.

Con información de la Jornada