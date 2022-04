Juez ordena suspender construcción de tramo 5 del Tren Maya

El juzgado primero del Distrito de Yucatán, Adrián Fernando Novelo Pérez otorgó la suspensión provisional de la construcción del tramo cinco del Tren Maya por no contar con una autorización en materia de impacto ambiental

La construcción del tramo 5 del Tren Maya, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue suspendida debido a que el juez dio la razón a un grupo de buzos que presentaron una demanda de amparo.

Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, determinó que la suspensión es procedente para evitar daños inminentes al medio ambiente de difícil o imposible reparación.

El documento expedido por el juez agrega que no hay estudios de impacto ambiental para ese tramo de la obra, además de que en la página oficial de dicho proyecto no se advierte la existencia de esa evaluación ambiental.

La suspensión de la construcción es temporal, mientras se da una resolución definitiva sobre el amparo que presentó un grupo de buzos de la zona.

El tramo 5 de este megaproyecto, originalmente recorrería un paso elevado que se construía sobre la carretera entre Playa del Carmen y Tulum, en Quintana Roo. Sin embargo, el trazo fue modificado para pasar a ras de tierra por una zona selvática.

“Procede conceder la suspensión para el efecto de que se suspenda o paralice cualquier acto que tenga como finalidad la continuación de la construcción del tramo cinco, sector sur, del Proyecto Tren Maya”, comentó el juez Adrián Fernando Novelo Pérez.

Esta suspensión es la primera en su tipo, ya que anteriormente, las autoridades no se habían pronunciado en contra del proyecto, el cual ha generado muchas críticas por deforestación de las selvas en distintos tramos donde se mantienen los trabajos de construcción.

El Juez Novelo Pérez agregó que, mientras no decida si concede o no la suspensión definitiva, no puede seguir la ejecución de obras relacionadas con la construcción, infraestructura, remoción o destrucción de la biodiversidad del terreno o cualquier otra actividad que implique la ejecución material de la obra.

Agregó también que la suspensión es obligatoria para las dependencias del gobierno federal, así como a cualquier empresa privada contratada por las mismas para realizar trabajos de construcción del tramo cinco, sector sur, del Tren Maya.

Será a las 12:05 horas del 22 de abril próximo cuando se celebre la audiencia incidental en la que se determinará si se concede o no la suspensión definitiva.

Con información de la Crónica