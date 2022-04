Responsabiliza oposición a AMLO y Mario Delgado de agresiones contra sus diputados

Las dirigencias nacionales del PAN, PRI y PRD, responsabilizaron al presidente Andrés Manuel López Obrador y al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado de cualquier acto, agresión o atentado contra sus legisladores ante la campaña de odio y violencia que puso en marcha el partido guinda luego de que la oposición frenó la reforma eléctrica del mandatario el pasado domingo.

“Si algo nos llega a pasar, los responsables serán Morena y sus secuaces, los traidores a la patria, que no han votado por más presupuesto para medicinas, para nuestras mujeres que están matando día con día y no tienen refugios contra la violencia, contra las madres que no tienen dónde dejar a sus hijos, contra miles de muertos a causa del COVID por una negligente estrategia de salud, los que han provocado inflaciones parecidas a las de los ochenta y pobreza extrema, así como un país sumido en la violencia y en manos del crimen organizado”, acusó el líder del PAN, Marko Cortés

El panista calificó a López Obrador como un autócrata que solo busca amedrentar y perseguir a quienes no comulgan con sus ideas u ocurrencias.

“Hay una autocracia en la que quiere que vivamos el presidente López Obrador, donde no solo no se respeta la libertad y el derecho a disentir, sino se busca reprimir amedrentando, persiguiendo y hostigando a los legisladores de oposición, unidas las y los mexicanos debemos recordarle a López Obrador que aunque él viva en un palacio, México no es una monarquía, México es y seguirá siendo una democracia, donde se respeta a todos y sus diferentes formas de pensar”, denunció.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno reviró que “no le alcanzarán la amenazas” y agresiones para minar la fuerza de millones de mexicanos que en verdad aman al país.

“Nuestro voto en contra de esa reforma nació de la exigencia de los ciudadanos, el de ustedes nació del capricho de un solo hombre”, sostuvo

En La víspera, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado anunció la puesta en marcha de una campaña donde se exhibirá con carteles plazas públicas las fotografías de los 223 diputados de oposición que votaron en contra de la reforma eléctrica del presidente López Obrador acusándolos de traidores y vendepatrias.

La dirigencia panista exigió al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, que garantice la seguridad de las y los diputados federales, ante esa medida que anunció el dirigente de Morena “como si se tratara de la Santa Inquisición”.

El panista advirtió que con sus trampas y mentiras, Morena acosa a los diputados de oposición con una estrategia que provoca mayor encono, división y polarización de la sociedad mexicana.

Dijo que estos momento, México debería permanecer más unido que nunca, pero el presidente López Obrador y los morenistas quieren seguir dividiéndonos con campañas de odio, porque no toleran que se hayan tocado sus intereses.

Con información de la crónica