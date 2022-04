López Obrador pide que la nueva paraestatal que explotará el litio no se llame Amlitio, pese a propuesta de Morena

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó este jueves que el organismo desconcentrado que será el responsable de la explotación del litio se llame Agencia Mexicana de Litio o “Amlitio” como propuso el partido Morena.

“Yo tengo en mi testamento político escrito que no quiero que le pongan mi nombre a nada. A nada. Y no quiero estatuas y no quiero nombres de calles. Nada absolutamente”, dijo el mandatario en conferencia desde Palacio Nacional.

El presidente López Obrador se rió de a sugerencia hecha por Morena en un sondeo en Twitter en la que también propusieron el nombre de Litiomex. Sobre este último, el mandatario dijo que se tenía que revisar porque ya existía una empresa registrada así, pero que aún tenían 90 días para definir el nombre y la estructura de la empresa que será la encargada de la explotación del litio mexicano.

“Eso sí, hoy se publica, tenemos creo que 90 días para la presentación de la empresa, vamos a buscar que no sea un aparato burocrático, que sea muy eficiente, que sea realmente gente de absoluta confianza, honestos, expertos en la cuestión minera o en la administración pública”, dijo.

“Todavía falta ver en dónde se inscribe, si puede ser Hacienda, si puede ser en la misma CFE, si puede ser la Secretaría de Energía, si puede ser la Secretaría de Economía, vamos a ver dónde conviene más y empezar a trabajar ya con el sistema Geológico, y empezar a ver exploraciones y no sólo pensar en el corto plazo, esto va a llevar tiempo”, aseguró el mandatario.

El sondeo de Twitter de Morena recibió 17 mil 508 votos totales, de los cuales, el 58.1% se inclinó por Litiomex, mientras que Amlitio obtuvo el 41.9%.

Ahora que el litio es propiedad de la nación y su explotación, exploración y aprovechamiento estará a cargo del Estado, ¿qué nombre te gustaría que llevara el organismo encargado de su administración?#ElLitioEsNuestro — Morena (@PartidoMorenaMx) April 20, 2022

El pasado 18 de abril, cuando se aprobaron cambios a la Ley Minera, los diputados de Morena en los pasillos del pleno levantaron una manta en la que propusieron que el nombre del organismo desconcentrado: Agencia Mexicana de Litio (Amlitio).

Con información de LATINUS.