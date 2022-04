Senadora de MC Verónica Delgadillo, pide a AMLO decretar la alerta de violencia de género en el país

La senadora por Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador decretar una alerta nacional de género luego de que se confirmara la muerte de Debahni Escobar y de que durante su búsqueda se localizaran cinco cuerpos más de otras mujeres que estaban desaparecidas.

“La violencia que vivimos niñas y mujeres no es exclusiva de un estado, es en todo México. Por eso, urge una estrategia emergente nacional. No podemos permitir que más niñas y mujeres desaparezcan y sean asesinadas”, escribió en Twitter.

“Presidente López Obrador, decrete una alerta de género a nivel nacional para atender esta situación con TODAS las secretarías de estado enfocadas en esto. El Poder Judicial y el Poder Legislativo tienen que sumarse también. La siguiente semana, en día de sesión, voy a proponerlo una vez más desde el Senado, la máxima tribuna pública de México”, demandó la legisladora.

La familia de Debanhi Escobar, la joven hallada muerta en el municipio de Escobedo en Nuevo León tras dos semanas desaparecida, llevó a cabo este sábado su sepelio entre reclamos de justicia por un presunto feminicidio, caso que la fiscalía primero indagó como accidente.

El funeral ocurrió en el municipio de Galeana, en el sur del estado, tras una caravana de varias horas que partió de la ciudad de Monterrey, a la que se sumaron cientos de familiares, amigos y activistas con globos y consignas contra la impunidad.

Presidente @lopezobrador_, decrete una alerta de género a nivel nacional para atender esta situación con TODAS las secretarías de estado enfocadas en esto. — Verónica Delgadillo (@VeroDelgadilloG) April 22, 2022

“Creíamos con el corazón que la íbamos a encontrar viva, de que la íbamos a encontrar, la íbamos a encontrar, pero pasaban los días y la Fiscalía hizo mal su trabajo, no me han entregado lo que por ley me pertenece, todas las carpetas (del caso)”, expresó el padre de la joven, Mario Escobar.

El caso de Debanhi, de 18 años, ha despertado conmoción nacional e internacional por la imagen que se viralizó de ella abandonada en una carretera el 9 de abril en Escobedo, después de dejar una fiesta y tomar un taxi, cuyo conductor presuntamente intentó abusar de ella.

Feministas y activistas protestaron este sábado en Chilpancingo para exigir justicia para las víctimas de la violencia feminicida en Guerrero y el país; la manifestación se organizó a raíz del caso de Debanhi Escobar, así como de Frida Alondra y Adelina, asesinadas en la entidad.

Con información de Latinus