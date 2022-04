‘El único que dijo que no iba a asistir fui yo’: Derbez contesta a AMLO por reunión del Tren Maya

El actor Eugenio Derbez afirmó que él fue el único, de los integrantes de la campaña #SélvameDelTren, que canceló su participación en la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador para hablar del Tren Maya; le pidió no mentir porque nadie le creerá que no tirará árboles por la obra.

En un video publicado en sus redes sociales, detalló que no fue por un capricho el no acudir al encuentro sino por cuestiones de trabajo, toda vez que está grabando una película con un estudio norteamericano, proyecto agendado desde hace dos o tres meses.

“Nos las cancelaron ayer a 24 horas de la reunión, argumentando que los integrantes de este movimiento -los famosos- habíamos dicho que no íbamos a asistir. Cosa que es falsa porque ya hablé con todos y no es cierto, nadie dijo que no iba a asistir, el único que dijo que no iba a asistir fui yo por esta razón, porque estoy filmando una película con un estudio americano.

“Fui el único de los 70 o más de 70 cantantes, artistas, ambientalistas que conforman este grupo que dijo que no podía por razones de trabajo… No fue un capricho”, dijo.

Con información de Animal Político