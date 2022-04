“No permitiremos que nadie utilice a México como piñata”, responde AMLO a Trump 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró este lunes que “tienen tintes electorales” las declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump hechas en un mitin realizado el sábado en donde aseguró que logró presionar al gobierno mexicano para que desplegara “gratis” a 28 mil soldados en la frontera para contener la migración.

“A mí me cae bien Trump aunque es capitalista, lo cierto es que nos entendimos y fue bueno para las dos naciones, ahora estoy sintiendo que se está hablando más de México en Estados Unidos y es importante que los mexicanos sepamos el porqué: este año van a haber elecciones, se va a renovar una parte del Senado y también van a haber elecciones de gobernador en algunas entidades de la Unión Americana”, dijo el presidente López Obrador en la conferencia matutina.

Y advirtió: “Es muy bueno que se sepa que nosotros no vamos a permitir a ningún partido de los dos de Estados Unidos (Demócrata y Republicano) ni a ningún candidato que utilicen a México como ‘piñata‘ y que nos van a tener que tratar con respeto como lo hacemos nosotros, que somos respetuosos con los pueblos y con otros gobiernos”.

El mandatario federal también llamó a los mexicanos y a los hispanos en Estados Unidos a no olvidar sus orígenes y no votar por candidatos que “maltraten” a México o a uno de los países de Latinoamérica.

“También decirle a nuestros paisanos que tienen origen mexicano y que votan en Estados Unidos y no solo los mexicanos, a todos los hispanos que tienen también ciudadanía estadounidense para que si se maltrata a México o a algún país de América Latina y el Caribe no voten por esos partidos y por esos candidatos sean demócratas o republicanos, que no olviden sus orígenes”, dijo.

Cabe recordar que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado durante un mitin en Ohio que amenazó al mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, con imponer aranceles a importaciones del país para lograr un despliegue militar “gratis” de 28 mil soldados en la frontera para contener la migración.

Con información de Latinus