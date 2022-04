Pandemia de Covid-19 llega a su fin en México aseguró López Gatell

México está listo para terminar con el ciclo pandémico y pasar a una etapa endémica de atención al Covid-19, informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Por lo tanto, este martes se presentó el último informe “El Pulso de la Salud”, enfocado en la atención prioritaria a la pandemia de Covid-19.

Durante la conferencia de prensa matutina, López-Gatell informó que los boletines diarios sobre el estado de la pandemia ahora se distribuirán semanalmente; además, el espacio de la mañanera destinado a salud ahora se enfocará en informar el proceso de federalización del programa IMSS Bienestar en 17 entidades del país.

“Afortunadamente ya son mejores las condiciones, ya está cediendo casi por completo la pandemia y queremos informar que vamos a seguir atendiendo lo relacionado con la pandemia, pero ya la atención principal en materia de Salud la vamos a enfocar a la creación del nuevo sistema de atención de salud”, comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Ya podemos decir que ya no estamos en estado epidémico. Covid-19 no se va a ir de la humanidad , no se ha ido ninguno de los virus respiratorios”, comentó López-Gatell. Además, afirmó que es importante transitar del estado pandémico, al estado endémico, que implica vivir con el virus.

“Para los virus respiratorios siempre hay cambios. En las temporadas de frío suben los contagios y es muy probable que Covid-19 empiece a comportarse de esa manera”, añadió López-Gatell.

