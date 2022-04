La corresponsabilidad de todos es el único camino para afrontar los retos de Jalisco: Enrique Alfaro

• Toma protesta a Raúl Uranga Lamadrid en su segundo periodo como presidente de la CANACO Guadalajara, así como al Consejo Directivo del organismo en el período 2022-2023

El Gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez, tomó protesta este miércoles a Raúl Uranga Lamadrid en su segundo período como presidente de la CANACO Guadalajara, así como al Consejo Directivo del organismo en el período 2022-2023, donde afirmó que los temas importantes de la agenda local se podrán atender y superar a través de la corresponsabilidad social donde se dé la suma de voluntades y apertura al diálogo.

Además, reconoció la colaboración de la CANACO con acciones conjuntas para superar las etapas críticas de la emergencia sanitaria en el ámbito social, económico y humano. A ello, dijo, se debe las posiciones que al día de hoy ocupa Jalisco en el proceso de reactivación económica liderando la recuperación de empleos, captación de inversiones extranjeras directas, la confianza de inversionistas, el nivel de calificación crediticia por manejo responsable de las finanzas públicas, obra pública, salud y educación.

“A tres años y medio de distancia podemos pensar cómo nos pusimos objetivos que parecían difíciles de cumplir, y que a veces perdemos de vista porque el debate cotidiano va a borrando de la discusión pública, a veces, los temas de fondo que le dan viabilidad a nuestro Estado. Es muy fácil hoy poder decir que Jalisco el líder en la recuperación económica del país, que se ha consolidado como una locomotora del desarrollo económico, consolidamos ese liderazgo con trabajo y esfuerzo. Hoy podemos decir que hay avances en las grandes agendas de Jalisco”, enfatizó el Gobernador.

Recordó que la unidad y los acuerdos han llevado a gestionar soluciones a problemas como el abasto de agua que, en un par de meses, arrancarán las obras de solución por parte de la federación por 6 mil millones de pesos para el sistema que permitirá garantizar agua a la metrópoli en los próximos años, o el fortalecimiento de la infraestructura carrera y médica como la construcción del Hospital Civil de Oriente para atender a habitantes de Tonalá.

“Podemos platicar muchas historias de éxito a partir del trabajo conjunto, y por supuesto, retos enormes que hoy tenemos que enfrentar también de la misma manera, entendiendo que no son problemas del Gobierno, son problemas del Estado y que tenemos que asumir en un ejercicio de corresponsabilidad. Quiero cerrar mi mensaje refrendándole a la cámara mi compromiso para trabajar juntos, para seguir dialogando con respeto, con apertura, no necesariamente con puras coincidencias, también con capacidad para dirimir nuestras diferencias con diálogo, con voluntad para construir consenso. En este Estado el Gobierno no está enfrente de la iniciativa privada, en este Estado entendemos que tenemos que estar de la mano con el sector privado para poder construir el futuro que queremos”, destacó el Gobernador.

Por su parte, Raúl Uranga Lamadrid, presidente de CANACO, agradeció al Gobernador su cercanía con el organismo empresarial a efecto de acompañarlos en los temas que tienen beneficios sociales, económicos y educativos para los ciudadanos. El líder empresarial también destacó que en el segundo período al frente de la Cámara Nacional de Comercio se centrará en mantener el liderazgo de la misma, generar cambios en la cultura organizacional, brindar más y mejores servicios, transparentar los procesos de compra, preservar y mejorar el Centro Histórico de Guadalajara, más cercanía con las delegaciones impulsando la digitalización.

“Entendemos que la cámara comprende muchas dimensiones que van más allá de la empresa, trabajemos unidos en los proyectos estratégicos que darán viabilidad a Jalisco con una visión del presente y del futuro, unamos fuerzas para mantener el liderazgo y la relevancia de Jalisco a nivel nacional”, destacó Uranga Lamadrid.

También dijo que se fortalecerá el talento joven buscando nuevas alianzas con universidades de Jalisco a fin de promover la formación de capital humano, se fortalecerá el trabajo con los jóvenes, se fomentará la participación de las mujeres y se fortalecerá su posicionamiento en esta institución, se impulsará la capacitación, y se tendrá una posición transparente y cordial con los distintos niveles de gobierno.