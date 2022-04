Rusia ha advertido a Japón de “medidas de represalia” si expande los ejercicios navales conjuntos con Estados Unidos cerca de las fronteras orientales de Rusia.La amenaza es solo la última salva de Moscú, que se ha enojado por el apoyo de Japón a Ucrania y sus crecientes lazos con los países de la OTAN, y está aumentando la temperatura en una larga disputa sobre la soberanía de las islas capturadas por las fuerzas soviéticas al final de la Segunda Guerra Mundial.El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Igor Morgulov, dijo el martes que los ejercicios navales entre Estados Unidos y Japón eran “potencialmente ofensivos por naturaleza”, según un informe publicado el martes por la agencia estatal de noticias rusa RIA-Novosti.

“Vemos tales acciones de la parte japonesa como una amenaza para la seguridad de nuestro país”, dijo Morgulov. “Si tales prácticas se expanden, Rusia tomará medidas de represalia en aras de fortalecer sus capacidades de defensa”.

Sin embargo, no especificó de qué ejercicios entre Estados Unidos y Japón estaba hablando, ni hizo explícito qué forma podría tomar la represalia de Rusia.Japón aún no ha respondido a los comentarios de Morgulov y no ha respondido a una solicitud de comentarios de CNN.Las armadas de Estados Unidos y Japón concluyeron la semana pasada ejercicios conjuntos en el Mar oriental de China y el mar de Filipinas encabezados por el Grupo de Ataque de Portaaviones USS Abraham Lincoln.

A principios de mes, el Abraham Lincoln dirigió simulacros conjuntos similares en el Mar de Japón, sobre el cual Rusia tiene una larga costa.Según la Marina de los Estados Unidos, los Estados Unidos y Japón realizan rutinariamente ejercicios navales conjuntos en el Indo-Pacífico para “mantener la estabilidad en una región libre y abierta del Indo-Pacífico”.

Con información de CNN News