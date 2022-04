Gianni Infantino asegura que el Estadio Azteca “es el Vaticano del futbol mundial”

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, visitó el Estadio Azteca junto al presidente de la junta directiva de Televisa, Emilio Azcárraga, quien le preguntó acerca de la importancia de México en el futbol mundial, lo que el italiano resumió con dos frases: “En México el futbol es más que religión” y “el Estadio Azteca es el Vaticano del futbol”.

Luego de visitar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Infantino visitó el Estadio Azteca junto a Azcárraga, quien compartió videos en redes sociales de la charla que tuvo con el máximo directivo del futbol mundial.

“El Estadio Azteca es, de verdad, la catedral del futbol. Me gusta mucho, como italiano, podría decirle ‘el Vaticano del futbol mundial’. Es espectacular. Se respira no solo futbol, se respira leyenda, más que historia. Cuando piensas los que han jugado en este campo, si eres o no apasionado del futbol, la emoción que se ha dado al mundo entero en este estadio es algo único”, resumió Infantino.

El presidente de la FIFA reconoció que otros estadios en el mundo son muy importantes, pero “este estadio ha mantenido su historia, su modo de ser, su alma, que es algo que quizás otros estadios modernos, que son muy lindos han perdido”.

ALMA Y CORAZÓN

“El desafío va a ser mantener esta alma y modernizar este estadio que es algo que están haciendo muy buen según los planes que he visto, pero tenemos que mantener esta magia en este estadio”, aseguró Gianni Infantino acerca del Estadio Azteca.

Azcárraga confirmó al presidente de la FIFA que la remodelación del Estadio Azteca para el Mundial de 2026 respetará su alma y corazón. “Este estadio seguramente va a ser no solamente el estadio más funcional, sino el que más alma y corazón va a tener”.

