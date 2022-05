Jornada violenta en Michoacán deja diez muertos

En las últimas horas, en los municipios de Morelia y de Zitácuaro, fueron ultimadas 10 personas —cuatro de ellas en un enfrentamiento con fuerzas federales y estatales—, y hubo tres uniformados heridos, informó la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

En las inmediaciones de la capital michoacana, por la salida a Mil Cumbres, un grupo armado ultimó a cuatro personas en un palenque clandestino, la madrugada de este lunes, en la colonia Los Pirules, en la que resultaron lesionadas dos personas más. Las víctimas de homicidio no han sido identificadas.

El titular de la Fiscalía de Michoacán, Adrián López Solís, en conferencia de prensa realizada esta mañana en Casa de Gobierno, no quiso ahondar en el tema para no alterar las investigaciones, pero reveló que se está investigando si hay autoridades involucradas en la realización de palenques, porque no hay permisos para llevar a cabo este tipo de actividades, reiteró

En tanto, en la avenida Jacarandas, de la colonia Los Ángeles, localizada cerca de la carretera a Salamanca, los restos de dos hombres fueron localizados y presentaban lesiones en el cuerpo con un tiro de bala en la cabeza.

Asimismo, la noche de este domingo, elementos de la policía municipal fueron agredidos en una colonia céntrica de Zitácuaro, y luego del arribo de fuerzas estatales y federales cuatro presuntos pistoleros fueron abatidos.

En la calle Lerdo de Tejada e Ignacio Altamirano aproximadamente a las 21:00 horas, luego de recibir llamada de auxilio, una partida de militares, de policías estatales y de la Guardia Nacional, se presentaron al lugar donde varios policías municipales estaban prácticamente acorralados, pero fueron rescatados, y tres policías resultaron lesionados.

