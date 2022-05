Piden investigar a todos los elementos de la GN por el asesinato de un estudiante en Guanajuato

El rector de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero, exigió este lunes que se investigue a cada elemento de la Guardia Nacional que resulte relacionado con en el asesinato del estudiante en la licenciatura de Agronomía, luego de que el primer de detenidos fue liberado.

“Se tiene que analizar el acto de cada persona que intervino, esa es nuestra exigencia, que se profundice”, dijo Guerrero en entrevista con Carlos Loret de Mola para su programa Así las cosas, de W Radio.

El rector detalló que al primer elemento de la Guardia Nacional que fue detenido se le imputó el delito de tentativa de homicidio y lesiones, pero el juez determinó que no había suficientes elementos y fue liberado.

“Ese elemento disparó pero no fue el proyectil que privó de la vida a un compañero y lesionó a otra”, dijo el rector.

Agregó que ayer fue detenido otro elemento y lo acusaron de homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado, pero se suspendió la audiencia y se reanudará el próximo viernes.

“Nuestra hipótesis es que es un ataque de un grupo institucionalizado, la Guardia Nacional, contra un grupo de estudiantes”, manifestó el funcionario educativo.

Respecto a la liberación del primer elemento de la Guardia Nacional, el rector dijo que impugnarán la responsabilidad del juez porque si disparó hay indicios para “presumir que hubo tentativa de homicidio”.

“Por eso nuestra exigencia, que el hecho se investigue con el mayor rigor, con mayor exhaustividad, que no puede tomarse a la ligera”, destacó Guerrero.

AMLO aseguró que no habrá impunidad

La noche del 27 de abril un estudiante de la Universidad de Guanajuato fue asesinado en manos de la Guardia Nacional en Irapuato, por los hechos, las autoridades aseguraron que solo había estado involucrado un elemento, quien fue el primero en ser detenido.

En la conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó la muerte del estudiante y aseguró que no habrá impunidad en el caso.

“Ya tanto en la Guardia Nacional como en Marina, en la Defensa, en Seguridad Pública, ya saben que se tiene que castigar a los responsables, que no hay impunidad, no hay encubrimiento, no es como antes, que se ocultaban las cosas o se protegían a quienes cometían delitos, sobre todo homicidios”, dijo.

Con información de Latinus