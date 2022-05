AMLO pide a oposición “no sacar raja” de tragedia de L12; “es de mal gusto”

El presidente Andrés Manuel López Obrador aconsejó a la oposición “no sacar raja” de la tragedia ocurrida por el desplome de la Línea 12 del Metro porque además de ser inhumano también es “de mal gusto, es muy ramplón y muy politiquero”.

En la conferencia mañanera de Palacio Nacional, el mandatario consideró que este tipo de actos no les gustan a los familiares de las víctimas, sin embargo, aseguró que los conservadores no son sensibles ni inteligentes para cuestiones de atención al pueblo.

“Desde luego nunca faltan los politiqueros que quieren sacar raja con el dolor humano, ya no estoy para dar consejos, pero si me lo pidieran les diría que no hagan eso, que no les ayuda, porque además de ser inhumano, de mal gusto, es muy ramplón, muy politiquero.

Es también querer sacar ventaja del dolor humano, eso no se debe de hacer, es un asunto moral, pero tampoco les ayuda porque la gente está muy consciente”, dijo. El Presidente aprovechó para enviar un abrazo cariñoso y afectuoso a los familiares de las víctimas porque el desplome del tramo elevado del Metro dejó un saldo de 26 muertos. Recordó que desde que ocurrió el incidente la jefa de Gobierno está en comunicación con los familiares y aunque no es lo más importante, ya hubo reparación del daño en lo material.

“Y que se hizo la investigación, ha estado avanzando la procuraduría de la Ciudad de México para deslindar responsabilidades y se hizo el compromiso de rehabilitar lo más pronto posible la vía que se fracturó porque es un sistema de transporte muy importante para miles de personas de la Ciudad de México en este caso las empresas decidieron ayudar, sin cobrar”, señaló.

El jefe del Ejecutivo reconoció a las empresas involucradas porque han dado seguimiento puntual a las obras de rehabilitación, incluso dijo que Carlos Slim personalmente ha revisado los avances. “Tengo información que ha estado personalmente pendiente de que se cumpla con la construcción, desde luego de la obra. Carso, Ica también participó y están cumpliendo.

Aquí lo que se tiene que concluir es lo de la responsabilidad, la reparación del daño, escuchar, mejor dicho seguir escuchando atendiendo a los familiares de las víctimas, eso es básicamente”. Con información de Milenio