“Estoy pobre porque no he querido robar”: AMLO

Las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador siempre cuentan con alguna “puntada” o anécdota que generan conversación en redes sociales y lo vuelven tendencia. Este 3 de mayo de 2022, el presidente mexicano citó a Ignacio Manuel Altamirano y esto sirvió para que pronto se convirtiera en trend.

“Estoy pobre porque no he querido robar. Otros me ven desde lo alto de sus carruajes tirados por frisones, pero me ven con vergüenza. Yo los veo desde lo alto de mi honradez y de mi legítimo orgullo” El presidente López Obrador cita una frase de Ignacio Manuel Altamirano.

AMLO, en la conferencia matutina, también citó a un joven que supuestamente le dijo sobre un “rico, ricos, multimillonario famoso”: “Si tú quieres tener un Ferrari, o algo así, no le hagas caso a quien trae un Toyota”. A lo que apuntó, “eso está mal. No está excato ese hombre. No sé quién lo dijo cuyo nombre hay que olvidar”, pues el mandatario estaba hablando de la dimensión social del Gobierno, algo por lo que siempre lo ataca la oposición.

Tema del día, plan para consolidar los servicios de salud

El Presidente dio inicio a la conferencia matutina con el “Pulso de la Salud”, para dar un breve informe sobre el programa de vacunación en el Operativo Abril y el plan para consolidar los servicios de salud. Mencionó que el plan para consolidar los servicios de salud se detuvo a causa de la pandemia, pero el objetivo es levantar el sistema de salud pública para la población que no cuenta con seguridad social en el país.

Además confirmó la vacunación a los niños menores de 14 años contra Covid-19, y a la vez, destacó actualmente se tiene un fallecido diario en promedio por coronavirus: “Ya no es el sufrimiento de la pandemia, pero no vamos a confiarnos.”

