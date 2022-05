Alertan sobre la importancia de la vacunación en perros y gatos

Por: Laura Sepúlveda

Recomiendan tomar precauciones ante las altas temperaturas, que pueden producir golpes de calor

La vacunación es la mejor forma de proteger a las mascotas de diversas enfermedades, en especial a perros y gatos, de ahí la importancia de iniciar el proceso de vacunación a edad temprana y realizarla una vez al año.

En rueda de prensa, la maestra Bettsy Adriana Mendoza Dueñas, Coordinadora del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies (HVPE), del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA), expresó que las vacunas son una forma inocua de inducir una respuesta inmunitaria sin causar enfermedades.

“La vacunación es una forma sencilla de proteger de enfermedades antes de entrar en contacto con ellas; activan las defensas naturales para resistir infecciones específicas y fortalecer el sistema inmunitario”, declaró.

Mendoza Dueñas recordó la importancia de la vacuna contra la rabia, enfermedad que puede afectar a la mayoría de los mamíferos, incluida la especie humana.

“El hecho de que tengamos fauna, o que se invadan territorios cercanos a fauna silvestre, hacen que exista la posibilidad de un contagio; si bien perros y gatos son los principales trasmisores de la enfermedad, todos los mamíferos pueden ser trasmisores”, dijo.

La encargada del Área de Medicina Interna del HVPE, doctora Gabriela Ramírez Díaz, señaló que la vacunación, además, está relacionada con la edad y el entorno, en el sentido de las enfermedades a las que pueden estar expuestos.

“Tiene que ser preventiva, pues las vacunas no son curativas. En el caso de perros y gatos la vacunación se inicia a edad temprana, de cachorros; deben estar sanos para iniciar su vacunación y se tienen que hacer refuerzos de vacunas para alcanzar la inmunidad que se pretende. Además, debe ser durante toda su vida”, resaltó.

La Jefa de Enseñanza del HVPE, doctora Rebeca Aurora Granados Gil, explicó que, de manera inicial, las principales enfermedades que se deben proteger son la parvovirosis canino y el distemper canino (moquillo), que son altamente mortales.

“Hay otros virus que si bien no son altamente mortales, sí pueden provocar enfermedad o agravar una enfermedad que pueda tener la mascota, como el adenovirus canino, herpesvirus y coronavirus; y en el caso de los gatos, por lo general abarcamos lo que es una vacuna triple de antiagentes virales”, precisó.

Añadió que a cierta edad hay que darle importancia a otras enfermedades, como la rabia, cuya vacuna debe aplicarse a los tres meses y reforzar año con año.

“Al momento de adquirir una mascota es importante acudir de inmediato con el veterinario para que nos brinde toda la información necesaria. Hay posibles reacciones que puedan generar las vacunas, pero son mínimas”, dijo Granador Gil.

Explicaron que otro problema, ante las altas temperaturas, son los golpes de calor que pueden presentar las mascotas, tales como perros con el hocico chato, ya que tienen una dificultad por su conformación anatómica para regular su temperatura corporal y hay una afectación multisistémica, pero puede suceder con cualquier raza, por lo que la recomendación es no someterlos a ejercicio a horas con alta temperatura, tenerlos en lugares ventilados, no llevarlos en el auto con vidrios arriba o dejarlos en éste, ya que el golpe de calor sucede en minutos y muchas veces llega a ser mortal. Deben contar con agua fresca, no ponerles ropa y no dejarlos en la azotea.

“Aunado a este padecimiento, las altas temperaturas pueden generar problemas gastrointestinales, ya que el alimento se descompone con más rapidez, incluyendo las croquetas, que deben conservarse en lugares protegidos. A veces se compra alimento a granel que puede estar contaminado y se corre riesgo de padecer enfermedades”, informó Ramírez Díaz.

El HVPE, fundado hace 12 años, atiende entre 500 y 600 pacientes y cuenta con los servicios de: medicina preventiva, consulta, medicina interna, cirugía de tejidos blandos, vacunas, desparasitaciones, terapias láser, rayos x, ultrasonido y exámenes de laboratorios, de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas. Los teléfonos de atención son: 33-3777-1150, extensiones 32957 y 32959; y 33-2764-7028.