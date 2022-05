AMLO: el plan contra la inflación, para los que menos tienen

El plan para enfrentar el impacto de la inflación pretende que no se disparen los precios de la canasta básica que resienten principalmente los sectores populares, convirtiéndose en un virtual impuesto que afecta mucho a la economía, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

No obstante, reconoció sus limitaciones: “No es decir, ‘ya con esto resolvemos el problema’. No, es hacer algo, no quedarnos con los brazos cruzados. Esto va a ayudar, hay que tomar otras medidas”.

Ante dirigentes empresariales, ejecutivos de las principales empresas productoras de alimentos, López Obrador señaló que la inflación es un fenómeno mundial asociado a la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania.

México hace su parte para acotar sus efectos locales partiendo de que hay variables económicas que se mantienen: estabilidad cambiaria, el control de precios en los energéticos, el atractivo del país a la inversión extranjera, creciente llegada de remesas desde el extranjero e incremento en las reservas internacionales.

“Si me preguntan cuáles son mis preocupaciones, diría que entre las principales está la inflación”, dado que, para el Presidente, la economía está estable, la paridad del dólar ha resistido y, consideró, “no tenemos problemas de otro tipo. Para empezar, hay gobernabilidad, paz y tranquilidad en nuestro país”. Alertó sobre el comportamiento de otras economías, como la estadunidense, donde el anuncio del incremento en las tasas de interés repercutió en los precios.

En su conferencia, aunque se dijo respetuoso de las decisiones del Banco de México, sugirió que entre menos suban las tasas, se genera un entorno más favorable para el crecimiento y desarrollo económico. Desde luego, el Banco de México es autónomo, pero “si hay crecimiento económico, hay empleos; si hay empleo, hay bienestar; si hay bienestar, hay paz, tranquilidad”, por eso hay confianza de salir adelante.

Mencionó que se podría adoptar la decisión de incrementar los salarios de los trabajadores, pero se perdería poder adquisitivo porque aumentan los precios; de ahí la importancia de atender la inflación con medidas que no pretenden un control o sean coercitivas, sino mediante un acuerdo, obtener precios justos. “He aprendido a lo largo de mi vida pública algo que se puede resumir en una frase: problema que se soslaya, estalla; o sea, si uno tiene un problema, hay que enfrentarlo”.

López Obrador refirió que un punto relevante para contener la inflación en los alimentos es el incremento en la producción, en la lógica de buscar la autosuficiencia alimentaria. Adelantó que a su regreso de Centroamérica y Cuba iniciará un recorrido por el país para alentar a los productores a incrementar la producción y en las comunidades incentivar una mayor producción para el autoconsumo.

Con información de la Jornada