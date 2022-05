Prevé AMLO fundamentar traición a la patria de opositores

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que sí fundamentará legalmente por qué el bloque de legisladores que votó en contra de la reforma eléctrica cometió traición a la patria.

En su conferencia matutina en esta ciudad, refirió que legisladores de “un partido conservador” -en referencia a Acción Nacional- han presentado denuncias en su contra y dijo que hay parlamentarios que lo cuestionan por qué acusa a opositores de traición a la patria.

“Y la consejera jurídica (María Estela Ríos) me recomendaba que no contestáramos nada. No, no, no, sí quiero contestar. Claro, lo voy a fundamentar, empezando porque ese partido se fundó en 1939, un año después de la expropiación petrolera, porque no les gustó que el general Lázaro Cárdenas recuperara el petróleo que estaban en manos de extranjeros, y desde entonces actúan en defensa de empresas e intereses extranjeros”, declaró.

López Obrador sostuvo que, con el voto en contra de su iniciativa, la oposición “apoyó a Iberdrola, sin duda”. Refirió que la empresa española tiene más influencia en Nuevo León, que la Comisión Federal de Electricidad, porque tiene el monopolio de la venta de energía en la entidad.

“¿Y a quiénes defendieron los legisladores, a la CFE o a Iberdrola? Y de dónde es Iberdrola?”, cuestionó.

“No hay elementos” sobre corrupción de Gertz

Casi al final de la conferencia, se le preguntó si estaría de acuerdo en que una comisión del Senado investigue al fiscal Alejandro Gertz Manero, a partir de un “expediente” que se mostró esta mañana, con supuestas transferencias de dinero a sus cuentas.

El Presidente refirió que, en días pasados, recibió información similar, sobre traspaso de fondos al fiscal.

Dijo: “Ya tengo información de algo parecido, sin embargo, no hay elementos para poder presumir que hay actos de corrupción. De todas maneras, vamos a ver lo que estás planteando”.

López Obrador expuso que “Gertz desde hace mucho tiempo es dueño de una universidad, así como la UDLA, creo que él estaba originalmente ahí y luego se dividieron y él se hizo cargo de la UDLA en la Ciudad de México, desde hace bastante tiempo”.

Manifestó que la información debe verse con cuidado, “porque hay diferencias que son públicas y notorias, hay confrontaciones y hay que actuar con mucha responsabilidad. Y, con todo respeto, también cuando hay pleito de abogados, son pleitos ¡qué bárbaros!”

Asimismo, al Presidente se le preguntó por la política en Puebla en contra del robo de combustibles.

Reconoció que hay un incremento en la práctica conocida como huachicol, y en ese sentido anticipó que se reforzará la estrategia en contra de las bandas criminales, pero también solicitó a la población no servir de base social para los traficantes de gasolinas y gas.

Informó que, al inicio de su sexenio, el robo de combustibles era de 80 mil barriles al día, actualmente el promedio es de 5 mil, y “no lo hemos podido bajar más porque estaba arraigado, estaba tolerado, lo manejaban desde la torre de Pemex, todo un piso estaba dedicado a eso.

Porque claro que hay asociación delictuosa, contubernio y es lo que estamos y vamos a seguir impidiendo.

Con información de la Jornada