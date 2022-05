‘Chicharito’ defiende de críticas a ‘Canelo’ y Checo Pérez

El mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández defendió este martes a sus compatriotas Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Sergio ‘Checo’ Pérez, quienes sufrieron derrotas el fin de semana pasado y recibieron algunas críticas, ante lo que el delantero del Galaxy propuso “cambiar la narrativa” para enviar mensajes más positivos y no destruir a los atletas por una derrota.

“Una victoria o una derrota no definen al extraordinario ser humano y al deportista chingón. A veces nos gusta solamente calificar a los seres humanos y a todo el mundo: si ganas, vales; y si pierdes, ya no vales. Yo nunca he estado a favor de eso“, aseguró ‘Chicharito’ a los medios tras un acto del Galaxy sobre salud mental, deporte y juventud.

“Con ‘Canelo’, si se fijan, es hasta increíble y admirable que tuvo apenas su segunda derrota en no sé cuántos años, y ya toda la gente lo quiere crucificar…”, dijo Chicharito.

“Lo del Canelo, como también Checo Pérez que no pudo estar en el podio en Miami, y a todos los atletas mexicanos, que podamos admirarles, apoyarlos, agradecerles, el esfuerzo, las ganas y el atrevimiento, más allá de que aveces la gente cree que Canelo va a pelear solo por pelear”, agregó Chicharito, defendiéndolos de las críticas.

Con información de Latinus