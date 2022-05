Ante la inminente derrota en las elecciones, a la derecha sólo le queda la mentira, dice Mario Delgado

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró este jueves que los partidos de oposición PAN, PRI, PRD y MC se encaminan a “una inminente derrota” durante elecciones que se llevarán a cabo en seis estados el próximo 5 de junio.

“Ante una inminente derrota en los seis estados donde habrá elecciones, a la derecha lo único que le queda es la mentira. Gastan millones de dólares en campañas negras en contra de nuestros candidatos, ¡pero la gente ya no les cree!”, escribió Mario Delgado en su cuenta de Twitter.

Según el dirigente de Morena, la oposición se encuentra “moralmente derrotada” a cara de los comicios estatales y “pagan millones de dólares a consultores para hacer campañas negras”.

“Pero la gente ya no se la cree. Su estrategia de guerra sucia está muy desgastada y ya no funciona, no es eficaz, insisto, piensan que el pueblo es tonto, y tonto es aquél que piensa que el pueblo es tonto. La gente está muy despierta y alerta”, expresó el morenista en un comunicado.

Debido a señalamientos de Morena en contra de los partidos de oposición, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó el 29 de abril como procedentes las medidas cautelares solicitadas por el PAN en contra, Mario Delgado y la secretaria general, Citlalli Hernández por promover propaganda calumniosa llamando “traidores a la patria” a las facciones que componen Va Por México.

La comisión de INE resolvió la solicitud del PAN contra los dirigentes de Morena, quienes expresaron a través de publicaciones que el “PRI, PAN, PRD y MC son traidores a la patria“. Motivo por el cual se les ordenó eliminar de manera inmediata los contenidos denunciados en sus redes.

Con información de Latinus