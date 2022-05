Con mayor participación de mujeres aumentó violencia política de género: INE

“La violencia política por razones de género se incrementó a la par de la participación de las mujeres”, en particular con agresiones cobardes en las redes sociales, advirtió el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova.

Otra de las asignaturas pendientes es incrementar la participación político electoral de las mujeres en municipios (hoy sólo 27 por ciento de estos son encabezados por mujeres), y sobre todo “la violencia cobarde e inaceptable que se replica en las redes sociales”, dijo durante la vigésima sesión ordinaria del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, realizado en la sede del INE.

“En ocho años México ha cambiado y ha avanzado hacia la igualdad política y hacia la inclusión, y lo hemos logrado pese a las inercias culturales y pese al incremento en la violencia política por razones de género y a las sofisticadas formas que ésta ha adquirido, a veces burdas y ominosas siempre, a veces más sofisticadas y ominosas, también”, señaló.

Pese a lo anterior, las mujeres ejercen crecientemente sus derechos políticos contra viento y marea, y aumenta su participación en la vida pública.

Para ilustrar el tema, Córdova dijo que las mujeres legisladoras en la Cámara de Diputados pasaron de 37 por ciento en 2012 a 46.6 por ciento en 2015; 48 por ciento en 2018, y se logró la paridad perfecta en 2021. En el Senado, pasamos de 32.8 por ciento senadoras en 2012 a 49.2 por ciento en 2018.

Desde 2015, la paridad legislativa se ha impuesto en la totalidad de los congresos locales e incluso en algunos las mujeres superan en número a los hombres.

Además, en 2021 se logró la representación con 36 de los diputados federales pertenecientes a comunidades indígenas; once de migrantes; ocho son personas con discapacidad, seis personas afromexicanas y cuatro de diversidad sexual; no obstante, se requiere consolidar esta dinámica.

“Todos estos son logros que vale la pena celebrar, pero son logros eventualmente si no se consolidan y no se estabilizan. Como dijimos en su momento, el desafío no era lograr la paridad sino que en los logros electorales siguientes, la misma se concretara y se consolidara”, señaló.

En la parte positiva mencionó que la existencia ahora de siete gobernadoras, el número más grande de nuestra historia, y el 5 de junio ese nivel tenderá a crecer, dijo en referencia a que en Aguascalientes todas son candidatas.

Incluso actualmente hay más mujeres que hombres registradas para contender por gobernatura en los comicios del mes entrante, lo cual muestra que los criterios impulsados están impactando en las decisiones tomadas por los partidos políticos, lo que parece ser una estrategia.

En suma, añadió Córdova, tenemos un país mucho más paritario que en 2014, cuando se dio el episodio de simulación tristemente célebre de las Juanitas, cuando ocho electas fueron presionadas para que sus suplentes hombres asumieran la titularidad, “pero nos falta mucho camino por recorrer para lograr la democracia sustantiva que queremos”.

Contra discriminación y sexismo

Antes, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez, expuso también los avances en este tema, lo cual se evidencia con la elección, el año pasado, de seis mujeres como gobernadoras (Baja California, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Guerrero y Tlaxcala).

Sin embargo, precisó, los congresos locales siguen sin introducir criterios para lograr una paridad efectiva.

Por tanto, dijo, los partidos políticos deben reglamentar en su régimen interno la garantía de paridad en las postulaciones.

Entre los avances mencionó que en 2021 se obtuvo la paridad perfecta en la Cámara de Diputados y en los 30 congresos locales renovados, en 21 se registró la integración mayoritaria de mujeres.

No obstante, las autoridades administrativas y jurisdiccionales siguen siendo órganos reparadores, de ahí que los partidos políticos deben atender el punto desde el origen.

En cuanto a la violencia política de género, el magistrado señaló que persisten los mensajes discriminatorios, sexistas y aquellos que refuerzan los estereotipos.

Ante ello, las sanciones para los presuntos responsables de ejercer violencia política en razón de género pueden ser sancionados con la inegibilidad para cargos públicos o la nulidad de la propia elección, como ocurrió ahora en Ileatenco, Guerrero, y Atlayutla, estado de México.

Participó también la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman, quien igualmente resaltó que México vive un momento histórico en cuanto a país garantista y a la vanguardia, según los resultados de la elección de 2021.

“México tiene el mayor número de mujeres gobernando de manera simultánea en la historia nacional”.

En 30 congresos locales hay 570 mujeres, esto es, ocupan el 54 por ciento de las mujeres.

Empero, no es suficiente la participación política en los municipios.

Por lo tanto, añadió Gasman, “debemos ser vigilantes del principio de paridad, en especial los 39 ayuntamientos que se disputan en Durango”.

No queremos, concluyó, “que mujeres abandonen su carrera política”. En 2022, cuando sean renovados 436 cargos de elección popular, vale la pena trabajar por cambios que eliminen el machismo y la misoginia.

“Unámonos para que el potencial de las mujeres se ejerza sin miedos, sin ataduras y sin disculpas”, expresó.

Con información de La Jornada.