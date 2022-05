Ofrece Protección Animal Guadalajara curso gratuito de adiestramiento canino

Las y los interesados podrán llevar a su perro —a partir de los 7 meses de edad— a que aprenda los mandos básicos de enseñanza



El curso tiene una duración de tres sábados por la mañana y con un horario disponible de 10:00 a 12:30 horas



Asimismo, Protección Animal invita a la ciudadanía a participar en la campaña de esterilización gratuita y adopción de perros que impulsa la dependencia

El Gobierno de Guadalajara, a través de la Dirección de Protección Animal, invita a la ciudadanía a aprovechar el curso de adiestramiento básico para caninos, que ofrece de manera gratuita para que las y los dueños brinden una mejor atención y una tenencia más responsable con sus mascotas.



El curso consiste en adiestrar a los perros en comandos básicos de comportamiento y control de impulso como echado, sentado y caminado junto con la o el dueño; los animales deben ser mayores de 7 meses de edad.



“¿Para qué nos sirve todo esto? Para tener una mascota más equilibrada, para que no tengamos el problema de que abrimos la puerta y sale nuestra mascota corriendo, todo eso lo trabajamos aquí”, explicó Ricardo Reyes Zavala, Manejador de Animales en Protección Animal Guadalajara.



Se requiere que las y los participantes lleven una cuerda de trabajo y premios, esto es, alimentos o juguetes; al término del curso se otorgará una constancia de participación a los participantes.



Cabe destacar que en una escuela privada de entrenamiento un curso de esta naturaleza tiene un costo de entre 6 mil y 7 mil pesos.



Eugenia Shanty Salmerón Uribe, Jefa del Centro de Protección Animal, invitó a la ciudadanía que tiene mascotas a la campaña permanente y gratuita de esterilización para perros y gatos.



Para acceder este servicio, las y los interesados pueden hacer su cita todos los lunes a partir de las 8:30 horas; la cirugía tiene una duración de alrededor de hora y media.



Las mascotas deben acudir en buen estado de salud y limpias —sin pulgas o garrapatas—, no estar gestando o en celo, y con ayuno de 8 horas de alimento y 12 horas de agua.



Las inscripciones se pueden hacer todos los lunes a partir de las 8:30 horas.



Salmerón Uribe también invitó a la ciudadanía a sumarse a la campaña de adopción de perros que impulsa Protección Animal Guadalajara.



“Pueden venir a conocer a los perritos que tenemos en adopción, de lunes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Si alguno les agrada para que sean parte de su familia y darles una segunda oportunidad, pueden hacer su solicitud y, si es aprobada, se les entrega de 2 a 5 días (…) vacunados y esterilizados”, explicó.



Las y los solicitantes deberán presentar identificación oficial con fotografía y comprobante de domicilio al momento de aplicar su petición.



En el perfil en Facebook de Protección Animal Guadalajara también se pueden consultar las fichas informativas e imágenes de los caninos que se encuentran en adopción.



“No compren perritos, hay muchos perritos que necesitan una segunda oportunidad, una casa nueva donde sí los tengan bien atendidos y aquí les invitamos a que no compren, que adopten”, finalizó la Jefa del Centro de Protección Animal.



Para mayores informes e inscripciones al curso de adestramiento canino, se pone a disposición el número telefónico 33-1596-3337, el número en whatsapp 33-2118-9023 o en el perfil de Protección Animal Guadalajara en Facebook.



Las instalaciones de la Dirección de Protección Animal de Guadalajara se encuentran al interior del Parque González Gallo, con ingreso por la calle Río Zapotlán S/N, en la colonia El Rosario.