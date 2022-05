Zapopan incentiva a empresas con créditos para uso de la bicicleta 

A través del programa Movilidad Empresarial se busca financiar a empleados de empresas con ciclovías cercanas para migrar a este modelo de traslados no motorizados

Con el objetivo de incentivar a que las y los empleados utilicen métodos de transporte sustentable, el Gobierno de Zapopan entregó los primeros 100 créditos con un valor de 10 mil pesos cada uno para la compra de bicicletas, a través del programa Movilidad Empresarial.

Dicha estrategia busca financiar a los empleados de empresas cuya ubicación sea accesible mediante ciclovías para incentivar al personal a que cambie su método de transporte por la bicicleta.

“El problema del tráfico no son las ciclovías, el problema del tráfico es el vehículo. En la Zona Metropolitana de Guadalajara tenemos un exceso de automóviles, en comparación con otras ciudades y si no le apostamos a la movilidad sustentable no sé dónde vamos a parar”, afirmó el Presidente Municipal, Juan José Frangie.

Algunas de las vías ciclistas con las que cuenta Zapopan están en avenida Guadalupe, Inglaterra, Mariano Otero, Las Torres, avenida México, Ávila Camacho, Prolongación Laureles, Parres Arias, Periférico, Aurelio Ortega y Santa Margarita.

En esta primera etapa se entregaron 100 créditos a empleados del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Guadalajara, y también hay acercamiento con empresas como Pastelería Marisa, Jabil Circuit, FLEX, Hotel Hyatt y Grupo DEM.

Esta iniciativa de transporte no motorizado forma parte del primer Plan de Movilidad Eficiente contemplado en el Programa Municipal para la Acción ante el Cambio Climático de Zapopan (PMACC).

Asimismo, es parte de las acciones que integran el Programa de reingeniería de la movilidad para equipamientos y servicios establecido en el PMACC, el cual busca crear planes de movilidad para empresas y centros educativos para que los traslados diarios sean más sustentables.

El PMACC fue presentado con el objetivo de disminuir la huella de carbono, o emisiones de CO2, buscando aumentar el bienestar y mejorar el medio ambiente a partir de la reducción de los riesgos ambientales, sociales y económicos derivados del cambio climático.

De acuerdo con el diagnóstico del Inventario del Efecto Invernadero de 2016, se realizaron emisiones de gases de efecto invernadero distribuido de la siguiente manera: la energía estacionaria emitió 36.8% de los gases, transporte 52.6% y residuos 10.6%.