Zapopan y Guadalajara capacitan a personal médico en urgencias toxicológicas y psicológicas

Se rindió un homenaje póstumo al doctor Salvador García Uvence, quien fue titular de los Servicios de Salud de Zapopan y de la Coordinación Intermunicipal en esa materia

Como parte de los trabajos que lleva a cabo la Coordinación Intermunicipal de los Servicios de Salud de Zapopan y Guadalajara en materia de capacitación y unificación de criterios del personal médico, paramédico y enfermería, y en el marco del 75 aniversario del Hospital General de Zapopan, se impartió el Primer Curso de Capacitación Continua “Manejo Básico de la Urgencia Toxicológica y Psicológica”.

El objetivo del curso, que finaliza este viernes, fue capacitar y actualizar al personal de salud para que cuente con las herramientas necesarias para la identificación, diagnóstico y tratamiento oportuno de pacientes envenenados e intoxicados, explicó el director general de los Servicios de Salud del Municipio, Miguel Ochoa Plascencia.

“Esta es la cristalización del primer evento que, haciendo un frente común desde la parte de los servicios médicos de Guadalajara y Zapopan, podemos ofrecerle una mejor formación y capacitación a nuestros compañeros, no sólo médicos, sino también enfermeras, paramédicos y todo el personal en general”.

La formación estuvo dirigida a médicos de base, eventuales o en formación académica, paramédicos y personal de enfermería del OPD Servicios de Salud del Municipio de Zapopan y de Servicios Médicos del Ayuntamiento de Guadalajara.

En dicho evento se rindió un homenaje póstumo al médico Salvador García Uvence, quien fue Coordinador Intermunicipal de Salud de Zapopan y Guadalajara, y se entregó un reconocimiento a la familia del finado por la destacada labor del funcionario.

En representación del alcalde Juan José Frangie estuvo presente la jefa de Gabinete del Gobierno de Zapopan, Paulina del Carmen Torres Padilla, quien recordó la pasión por su profesión y la vocación de servicio con la que se desempeñaba García Uvence, especialmente al frente del OPD Servicios de Salud del Municipio de Zapopan y durante su gestión durante la pandemia Covid-19.

“Le tocó enfrentar una pandemia siendo director del OPD Salud Zapopan con todos los retos que eso implica. Recordaba hace unos momentos, cuando iniciamos con la jornada de vacunación, que parecían caóticas y siempre con gran calidad, con un temple y un cariño hacia su profesión”.

“En lo personal, estoy muy agradecida de haber coincidido con él, de haber aprendido de él y del legado que deja el día de hoy en todos nosotros, el legado que deja en una institución como el Hospital General de Zapopan y en el OPD Servicios de Salud del Municipio de Zapopan”, expresó la jefa de Gabinete.

Además, el evento se llevó a cabo para celebrar el Día Internacional de la Enfermería, 12 de mayo, y el 75 aniversario del Hospital General de Zapopan.

“Este hospital, que nació de la voluntad y buen corazón de un grupo pequeño de personas, y que nació como todos lo conocemos: como un hospitalito, pero que con el tiempo ha madurado y ha crecido no sólo en servicios, no sólo en especialidades, no sólo en personas, sino también en calidad. Además, estamos siendo testigos de una transformación del Hospitalito en un gran hospital hacia el futuro”.

El evento se llevó a cabo en el Centro Internacional de la Amistad y contó con la presidenta del Sistema DIF Guadalajara, Maye Villa de Lemus, y del director de Servicios Médicos de Guadalajara, Hiram Alejandro Bojórquez Sepúlveda, entre otras personalidades.