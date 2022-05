Alza salarial escalonada a maestros; más a los de menos ingresos: SEP

Durante la celebración del Día del Maestro, la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez adelantó el monto de aumento salarial que será formalizado este lunes por la Secretaría de Hacienda. “Se prevé un aumento escalonado de tres, dos y uno por ciento para salarios menores a los 20 mil pesos mensuales, beneficiando con el mayor porcentaje a quien menos recibe, que alcanzará un salario mensual promedio de 14 mil 300 pesos. En promedio con ingresos menores a 20 mil pesos mensuales observarán un incremento de 7.5 por ciento”.

En su intervención, el presidente, Andrés Manuel López Obrador hizo un apretado resumen de su política educativa y sus relaciones con el magisterio, reconociendo tanto al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación como a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de la que dijo: “Hay que reconocerles que en los momentos más difíciles, cuando estaba en su apogeo el neoliberalismo, cuando estaban queriendo privatizar la educación, ellos estaban en la calle luchando y protestando”.

En este marco, acusó recibo de la demanda planteada por el dirigente del SNTE, Alfonso Cepeda, que pidió revertir la reforma “neoliberal” aprobada en 2007 que impuso las pensiones individuales, a fin de que se vuelva al transitorio anterior que permitía a los maestros tener un esquema colectivo. Asimismo, Cepeda le pidió que se equiparará a los maestros en los topes máximos de pensiones que en la actualidad es de 10 Unidades de medidas Administrativa, en tanto que quienes cotizan en el IMSS alcanzan hasta 25 UMAs.

“Me lo llevo de tarea”, acotó López Obrador.

Ante dirigentes sindicales del SNTE congregados en la sede de la SEP, el mandatario delineó su visión del sector educativo que tiene como eje el humanismo para dejar atrás la impartición de contenidos del periodo neoliberal. “Queremos una formación orientada al humanismo, que nada humano nos sea extraño.

Que en todos los libros aunque se trate de ciencias naturales haya un tronco común que sea el humanismo. Que primero nos formemos como buenos seres humanos, buenos científicos, eminencias, que no abandonemos el humanismo. No queremos inventores de bombas atómicas, No, queremos creadores de fraternidad”, Queremos una sociedad más humana más fraterna, por eso los cambios en los contenidos educativos”.

En este marco, López Obrador evocó a grandes maestros en la historia nacional desde Ignacio Manuel Altamirano, Ignacio Ramírez, Rafael Ramírez, Justo Sierra, José Vasconcelos, Jaime Torres Bodet, A muchos maestros que han luchado por la educación y la justicia, en sus pueblos, sus regiones, “aquí hacemos también un reconocimiento al maestro Lucio Cabañas y al maestro Othón Salazar”.

Explicó que otro de los ejes de su política educativa es mejorar la calidad educativa, que motivaron los cambios en los contenidos de los libros de texto gratuitos, recordando que en su origen, cuando el presidente Adolfo López Mateos inició la política de libros de texto gratuitos, hubo conservadores que se opusieron a esta política.

López Obrador enfatizó en la responsabilidad del estado de garantizar la educación gratuita en todos los niveles. Si bien se respeta a quienes quieren pagar la escuela privada, el Estado tiene ese deber porque “la educación no es de ninguna manera un privilegio.

Mencionó además que uno de los ideales que quiere concretar es que cada escuela pueda tener su propio presupuesto para el mantenimiento de los planteles. En paralelo, dijo, se mantendrá la política de becas en su administración, desde preescolar hasta doctorado, “se están entregando becas como nunca en la historia”.

Poco antes, al exponer los acuerdos alcanzados en las negociaciones con el SNTE y la CNTE, la secretaría de educación dijo que es un incremento salarial que implicó realizar algunos recortes presupuestales y esfuerzos de austeridad para otorgarlo. “El gobierno federal invertirá 25 millones de pesos”, según dijo.

Gómez reconoció que para algunos puede resultar mucho, para otros puede ser poco pero es un aumento por el que han luchado años. “Un maestro de Chiapas me dijo que tenía 27 años de servicio.

