Realizan charla sobre ‘El Prado en Guadalajara’, exposición en el corazón de la ciudad

En el marco de las actividades realizadas en la ciudad con motivo del nombramiento de Guadalajara como Capital Mundial del Libro, por parte de la UNESCO, ayer por la tarde se realizó una charla en torno a la exposición “El Prado en Guadalajara”, en las instalaciones del Museo del Periodismo y las Artes Gráficas (MUPAG).



En este diálogo participaron Andrés Úbeda de los Cobos, Director Adjunto del Museo Nacional del Prado y Ernesto Lumbreras, escritor jalisciense.



La exposición “El Prado en Guadalajara”, instalada en Plaza de Armas, reúne 50 reproducciones fotográficas de obras maestras que se encuentran en el Museo Nacional del Prado, en España, en una escala de 1:1.



Las reproducciones se muestran a escala 1:1 para atender así a las dimensiones de los soportes expositivos de algunos cuadros de gran tamaño, lo que ofrece un magnífico y grandioso detalle de la obra, que se podrá apreciar completa en la cartela explicativa.

“Queremos que la gente que tiene reparos en acceder a una institución cultural, que no ha querido venir hoy porque dice ‘esto no es para mí’, ‘yo no estoy suficientemente preparado’ (…), pues invitamos a esa gente a que descubra en uno de los lugares más visitados de Guadalajara, y que tan generosamente nos ha dejado vuestro Ayuntamiento, pues que encuentren al paso la cultura y que descubran que no es para otras personas, es para ellos también, y que no es tan difícil acceder y además, esto es lo más importante, que es satisfactorio”, expresó durante la charla el Director Adjunto del Museo del Prado.



Úbeda de los Cobos abundó en que el público que actualmente visita el Museo Nacional del Prado es en su mayoría de 18 a 24 años, seguido del público de los 25 a los 34 años.



Es por ello, explicó, que ahora salir a la calle es para convertirse en un museo que no pueda señalarse como elitista y que no se enfoca en un solo público que supere un rango de edad.



También se llegó a decir que el fin de los museos como éste sería su desaparición por falta de interés, desplazados por los museos de arte contemporáneo; no obstante, explicó Úbeda de los Cobos, recientemente se ha puesto en evidencia lo contrario, esto es, que los museos de arte antiguo están reviviendo entre las personas.



El escritor jalisciense Ernesto Lumbreras realizó la lectura en voz alta de una narración de su autoría referente a la visita que hizo al Museo Nacional del Prado en 1992, y la forma en que a través de los relatos de otros personajes, como José Martí o José Clemente Orozco, recorría sus galerías.



“Volverme a encontrar con aquellas visiones y aquellos rostros bajo el sol caníbal del mes de mayo aquí en Guadalajara, me confirma que el olvido de tanta belleza es hasta cierto punto una bendición”, expresó Lumbreras.



“El Prado en Guadalajara” consta de reproducciones fotográficas de piezas como “El cardenal”, de Rafael; “Vistas del jardín de la Villa Médicis en Roma” y “Las meninas” o “La familia de Felipe IV”, de Diego Velázquez; “Judit en el banquete de Holofernes”, de Rembrandt; “El quitasol”, “La maja desnuda”, “Saturno devorando a su hijo” y “El 3 de mayo de 1808 en Madrid”, de Francisco de Goya.



También se pueden disfrutar “La Bacanal de los Andrios”, de Tiziano; “El lavatorio”, de Tintoretto; “David vencedor de Goliat”, de Caravaggio; “Bodegón de caza, hortalizas y frutas”, de Juan Sánchez Cotán; “La Adoración de los pastores”, de El Greco; y “La Adoración de los Magos”, de Pedro Pablo Rubens.



De esta forma reúne una selección importante de las obras que se exhiben en el Museo Nacional del Prado, con piezas de diversas escuelas como española, flamenca e italiana creadas del siglo XII al XX, con el fin de dar una panorámica general de la colección de este recinto.



La muestra ha itinerado por otras ciudades y países como Ciudad de México, Santo Domingo, Honduras, Guatemala, El Salvador, Cuba, Managua, Costa Rica, Panamá, Paraguay, Perú, Bolivia, Manila, Guinea Ecuatorial, Argentina, entre otras; y adquiere en México una nueva dimensión con la propuesta de un comisariado colaborativo con instituciones y museos mexicanos.



Previo al inicio de la charla se llevó a cabo un recorrido guiado por la exposición a cargo de Andrés Úbeda de los Cobos, Director adjunto del Museo del Prado.