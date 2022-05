Samuel García pide que “El Bronco” explique la carta que escribió a AMLO

Samuel García, gobernador de Nuevo León, acusó este domingo a la administración de Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” por la escasez del agua en la entidad y lo llamó a que explique esta situación a través de una carta como la que le escribió al presidente Andrés Manuel López Obrador.

En una conferencia este domingo el gobernador explicó que durante la administración pasada no se invirtió en la infraestructura del agua en Nuevo León y aseguró que cercanos a “El Bronco” tenían una mafia en la institución Agua y Drenaje.

“Ahorita que se pasa haciendo cartitas en su celda, que nos escriba una y nos explique a Nuevo León por qué nos dejó sin agua. Ahora se hace la víctima todavía el descarado”, llamó.

Samuel García afirmó que en la administración pasada se dedicaron a dar permisos para construir viviendas en donde no existe capacidad de suministro ni de drenaje.

“No metieron un méndigo peso en drenaje, en ductos, en automatización, no arreglaron una méndiga fuga, no cambiaron medidores, vayan a García a ver la cantidad de terrenos irregulares, su pueblo de donde -“El Bronco”- salió, vayan a García a ver si hay un lugar verde”, acusó.

Samuel García dijo que está dispuesto a transparentar todo lo que sucedió durante la administración de “El Bronco” en Agua y Drenaje y señaló a tres personajes de haber creado una “mafia”.

“Les voy a contar todo con lujo de detalle, no me importa si una carpeta penal o judicial sale a la luz, porque para mi el derecho a la verdad está por encima de cualquier carpeta”, agregó.

Ante lo que añadió: “No tenían plan, nos entregaron una red podrida, imagínense cómo está la red que se tiran mil litros por segundo, porque en Agua y Drenaje entró una mafia que yo les puse “los Corleones” por no decir nombres, pero ya no me importa decirlos, se llama Gerardo Garza, Juan Pulido y ahí también estuvo el exsecretario general al inicio. Aquí estaba el gran negocio del gobierno anterior”.

Samuel García recordó que durante una reunión de transición en 2021 con el extitular de Agua y Drenaje, Gerardo Garza González, quien le dijo que sólo había suficiente agua para abastecer al estado hasta diciembre y destacó que su gobierno ha implementado medidas para mantener el suministro hasta hasta este año.

Con información de Latinus