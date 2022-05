Presentan proyecto ganador para la intervención de accesos a las estaciones de la Línea 3

Con el objetivo de armonizar los accesos de las estaciones Independencia, Guadalajara Centro y Santuario de la Línea 3 del Tren Ligero con el contexto arquitectónico y urbano del Centro Histórico, hoy se dio a conocer al proyecto ganador.

La convocatoria fue emitida por el Gobierno de Guadalajara en conjunto con el Sistema del Tren Eléctrico del Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) y el Capítulo Guadalajara de la Academia Nacional de Arquitectura.



El proyecto ganador es el realizado por el equipo encabezado por el arquitecto Enrique Francisco Toussaint Ochoa.



“Toda obra de estas magnitudes necesita sufrir mejoras y es importante hacerlo, hay que verlo de una manera positiva. Por eso se lanzó este concurso, para poder encontrar una propuesta que fuera acorde con el Centro Histórico, que pudiera convivir incluso la modernidad con la historia de nuestra ciudad, pero que no fuera agresivo al entorno, que permitiera una visión adecuada de los monumentos”, afirmó Pablo Lemus Navarro, Presidente Municipal de Guadalajara.



El alcalde tapatío abundó en que no quiso conocer previamente las propuestas concursantes.



“No hay mano negra y no se trata de que el Presidente Municipal elija el proyecto ganador, se trata de que los conocedores del tema, quienes quieren tanto a Guadalajara como son ustedes, decidan qué es lo que quieren para Guadalajara”, precisó Lemus Navarro.



En esta convocatoria se recibieron 45 propuestas, de las cuales, 15 resultaron finalistas.



Se entregaron menciones honoríficas a cuatro propuestas encabezadas por Francisco Gabriel del Refugio Pérez Arellano, Carlos Xavier Massimi Malo, Miguel Eduardo Echauri Corona y Santiago Name Fernández; el resto de los equipos recibieron un reconocimiento por su participación.



“Este día asistimos a una vuelta de página en la historia reciente de nuestra ciudad y comenzamos un nuevo capítulo, en el cual las autoridades, en conjunto con los ciudadanos y las instituciones, trabajando juntos y coordinados, han tomado decisiones apoyadas en el conocimiento, el talento y la creatividad, pero sobre todo, apoyados en la confianza mutua porque juntos podemos más”, expresó Claudio Sainz David, Expresidente de la Academia Nacional de Arquitectura.



Sainz David explicó que para determinar al proyecto ganador se efectuaron cinco sesiones de jurado y seis sesiones técnicas internas.



El jurado estuvo constituido por 11 instituciones académicas, de los tres niveles de gobierno, así como no gubernamentales, colegios y fundaciones; los representantes evaluaron 11 factores generales y seis factores técnicos.



A partir del proyecto conceptual ganador se elaborará el proyecto ejecutivo para su realización y se determinará el monto de inversión.



Juan Carlos Holguín Aguirre, Director General del Sistema del Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), explicó que el crecimiento de la movilidad no debe estar en contra de la cultura, “y éste es un ejemplo de que se puede conjugar cultura y movilidad, donde se busca el beneficio cultural de una gran ciudad que es Guadalajara”.



El alcalde tapatío, Pablo Lemus Navarro, anunció en esta ocasión que, siguiendo la línea de recuperación del valor arquitectónico del corazón de la ciudad, se replicará en la Glorieta La Normal el puente de Raúl Gómez Tremari, así como la instalación de una escultura de Luis Barragán sobre Paseo Fray Antonio Alcalde.

Otra escultura que tendrá una intervención para favorecer la convivencia de los tapatíos con el arte urbanístico es El Pájaro de Fuego, de Mathias Goeritz, para habilitar un espacio público donde las y los ciudadanos puedan disfrutar su estancia en este punto de la ciudad.



Se encontraron presentes Miguel Zárate Hernández, Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad; Juan Manuel Munguía Méndez, Superintendente del Centro Histórico de Guadalajara; Enrique Martínez Ortega, en representación de la Delegación Jalisco del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); Tomás de Híjar Ornelas, Cronista del Arzobispado; entre otras personalidades.