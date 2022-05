Llama Monreal a cuidar elección de candidatura presidencial de Morena

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, advirtió que la contienda interna para la elección del candidato a la presidencia de la república de su partido en el 2024 “tiene que ser muy cuidada”, ya que habrá una oposición con posibilidades reales de competir, porque es muy probable que PRI, PAN, MC y PRD vayan en alianza y presenten un aspirante único.

“Por eso, yo no creo que sea como dicen algunos un día de campo para Morena, no creo, a pesar de la fuerza que tiene el presidente de la República”. El ejecutivo federal “ayudará a impulsar como lo está haciendo ahora en las elecciones locales, pero en la contienda del ’24 será diferente, porque él no estará en la boleta a pesar de que tenga una enorme influencia en el partido”.

El presidente López Obrador “ es muy hábil y es un hombre de Estado. Ahí está y ahí radica el gran dilema del procedimiento de selección interna del candidato a la presidencia de la república”

En conferencia de prensa reconoció asimismo que el inicio temprano del proceso interno para la sucesión presidencial en Morena está generando crispación y eventos como el de este miércoles donde Marcelo Ebrard, aspirante a la candidatura presidencial de Morena, fue increpado por un simpatizante de Claudia Sheinbaum.

Lamentó ese incidente que, dijo, “prende los focos rojos” y le mandó un abrazo solidario a Ebrard. Insistió en el riesgo de que se pase de los insultos a las agresiones físicas, por lo que hay que cuidar el discurso al interior de Morena, “porque sólo eso nos pueda garantizar la continuidad del movimiento en el gobierno”.

“Eso es lo que tenemos que cuidar con nuestros seguidores”, a los que deben decirse que no acepten provocaciones y “a los militantes y simpatizantes de Morena, les pidió “que no profundicen disputas internas con otro aspirante, porque finalmente a todos los va a necesitar Morena para refrendar el triunfo”.

Insistió: “No nos podemos dar el lujo de sustraer, de eliminar a ninguno de los aspirantes, que, con 5 puntos o 6 puntos, representan la unidad de Morena”

Coincidió con el presidente del PRI, Alejandro Moreno, en el sentido de que la contienda presidencial del 2024 se va a dar en dos grandes bloques: por un lado, Morena y por el otro, un bloque de oposición constituido por el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano y será una “oposición real y competitiva”.

Con información de la Jornada