Niño rompe teletubby gigante de más de 4 mil dólares en Hong Kong

Los padres de un niño en Hong Kong tuvieron que pagar más de 4 mil dólares después de que el menor rompiera una escultura de un teletubby

mayo 25, 2022

Una familia se vio obligada a desembolsar 33 mil 600 dólares de Hong Kong, 4 mil 255 dólares estadounidenses, después de que su hijo supuestamente rompiera en una juguetería una figura de 1.8 metros de un muñeco teletubby dorado, en un incidente que ha provocado polémica en las redes sociales.

Broken Teletubby Statue Shakes Boy, Ignites Internet Debate

Netizens were up in arms over a photo which went viral showing a boy staring in shock at a broken Teletubby statue at a Mong Kok mall.

His father paid over $30,000 after his son was accused of breaking the sculpture, but the money was returned when a video put the incident in perspective.

Publicado por Hong Kong International Business Channel en Martes, 24 de mayo de 2022