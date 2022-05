AMLO reconoce uno de los días “más difíciles” en homicidios

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció este jueves que el pasado martes 24 de mayo fue uno de los días “más difíciles” en el país respecto al tema de homicidios.

Acabamos de tener, antier, un día de los más duros, difíciles, con 118 homicidios. Afortunadamente hoy ya fueron 65”, dijo el mandatario durante su rueda de prensa matutina desde el Palacio Nacional.

El martes se registró el día más violento del año y el segundo con más homicidios dolosos de todo el sexenio de López Obrador, quien asumió el 1 de diciembre de 2018.

En uno de los hechos violentos de ese día, un ataque armado en un hotel y un bar aledaño ubicados en el estado de Guanajuato dejó como saldo al menos 11 personas muertas.

El Gobierno logró reducir los indicadores de inseguridad y violencia en el país, aseguró el presidente López Obrador.



Dijo que, de haber ganado la hoy oposición, los indicadores de homicidios estarían arriba.



"No vamos a cambiar la estrategia".



Más, en: https://t.co/gajKpSvrWs pic.twitter.com/T22GcyOS8s — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) May 26, 2022

Pese a ello, López Obrador descartó que su Gobierno deba hacer ajustes en la estrategia de seguridad, pues consideró que “se ha avanzado”, aunque reconoció que es un tema muy complejo.

“Se ha avanzado y vamos a avanzar más. ¿Por qué tenemos ventaja? Primero, porque no permitimos la corrupción; segundo, porque no hay contubernio, está bien definida la autoridad, no hay asociación delictuosa; y lo otro, y más importante, estamos atendiendo las causas”, sostuvo.

El mandatario mexicano justificó así los episodios de violencia en el país, y aseguró que antes eran culpa del Estado.

“Sí (hay homicidios), pero no es el Estado. Sí (hay muertes) y tratamos de evitarlas pero hay una gran diferencia: no es el Estado”, insistió.

No obstante, reconoció que la incidencia de delitos tampoco ha registrado una baja sustancial.

Hay una disminución de homicidios. Leve, pero ya no continuó el incremento. Ya no es la tendencia”, defendió.

Y aunque descartó que los homicidios sean perpetrados por el Estado, admitió su responsabilidad para reducir los índices de este delito: “Si no soy culpable, sí soy responsable”.

Denunció que la violencia responde a que en el pasado se desintegraron las familias, se abandonaron a los jóvenes y se pensaba que todo se iba a resolver con medidas coercitivas y “mano dura”.

Recordó el caso de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) que se encuentra preso y pendiente de juicio en Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico durante su gestión.

“Se asoció la delincuencia con la autoridad, no había frontera, era lo mismo”, dijo.

La cifra de homicidios del martes refleja la ola violenta en México, que registró 33 mil 308 homicidios en 2021 después de los dos años más violentos de su historia, bajo el mandato de López Obrador, con 34 mil 690 víctimas de asesinato en 2019 y 34 mil554 en 2020.

La Secretaría de Seguridad reportó este lunes un total de nueve mil 895 víctimas de homicidio a nivel nacional en el primer cuatrimestre de 2022, una disminución interanual de 12.3 por ciento.

Con información de EFE/López-Dóriga Digital.