“En horas o días” quedará esclarecido asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez, asegura gobernador de Sinaloa

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, aseveró que se está “a horas o días” de quedar resuelto el homicidio del periodista Luis Enrique Ramírez.

Lo anterior fue detallado por el gobernador este viernes en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual se llevó a cabo en la ciudad de Culiacán.

“Y algo que me encargo de manera directa, el caso del periodista Luis Enrique Ramírez, me habló por teléfono y me dijo: te encargo y le dije en ese mismo rato que ya nos habíamos coordinado con la secretaria de Seguridad, con Rosa Icela pero particularmente también con el subsecretario Ricardo Mejía“, dijo.

No queremos fallar, por eso presidente le dijo que muy pronto, estamos a horas o días de tener resuelto el homicidio de Luis Enrique Ramírez”, explicó el mandatario estatal.

El pasado 5 de mayo, el cuerpo del periodista Luis Enrique Ramírez, columnista del reconocido diario El Debate, fue encontrado sin vida y envuelto en plástico en Culiacán, luego de que el comunicador fue reportado como desaparecido.

El periodista recibió 14 premios por su labor periodística y creó el diario digital Fuentes Fidedignas, destacó El Debate.

Según cifras de la organización Artículo 19, desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al poder, en diciembre de 2018, se han contabilizado mil 945 agresiones contra la prensa en el país, incluyendo 35 asesinatos, 11 en lo que va de este año y dos desapariciones, un 85 por ciento más que en el primer trienio del presidente Enrique Peña Nieto.

Con información de López-Dóriga Digital.