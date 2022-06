Amber Heard no tiene recursos para pagar la indemnización millonaria a Johnny Depp, asegura abogada

Amber Heard no puede pagar a su exesposo Johnny Depp la indemnización por 15 millones que el jurado le impuso por daños y perjuicios tras determinar que la actriz difamó a Depp en un artículo de opinión publicado en diciembre de 2018 en el Washington Post.

Elaine Bredehoft, abogada de la actriz, dijo este jueves en el programa “Today“, de la cadena NBC, que Heard no puede pagar la indemnización.

“¿Podrá pagar los 10.4 millones de dólares?”, le preguntan a la abogada, que respondió de inmediato “Oh no, absolutamente no”.

La abogada dijo que la actriz tiene la intención de apelar el veredicto, ya que considera que ha buenos precedentes considerando el juicio que el actor perdió en Reino Unido. En 2020, Depp perdió una demanda por difamación contra The Sun, que lo llamó “golpeador de esposas”.

Bredehoft afirmó que las conversaciones y publicaciones en las redes sociales, que parecían favorecer a Depp de manera abrumadora, influyeron en el veredicto ya que los miembros del jurado no pudieron escapar del intenso frenesí de las redes sociales.

“¿Cómo no? Se fueron a casa todas las noches. Tienen familias. Las familias están en las redes sociales. Tuvimos un descanso de 10 días en el medio debido a la conferencia judicial. No hay forma de que no hayan sido influenciados por eso”, dijo.

La actriz Amber Heard señaló el miércoles que el veredicto que da la razón a su exesposo, Johnny Depp, significa un retroceso en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y agregó que no pudo “frenar el poder desmesurado e influencias” del actor.

En su cuenta de Instagram y de Twitter expresó que pese “a la montaña de evidencia” perdió el caso y que su decepción “está más allá de las palabras”.

Con información de LATINUS.