AMLO no tiene “problema de conciencia” tras saludar a madre ‘Chapo’ Guzman; “merece todo el respeto”, dijo

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que no tiene problemas de consciencia por saludar a María Consuelo Loera Pérez, madre del narcotraficante Joaquín Chapo Guzmán, en marzo de 2020, pero que no haría lo mismo con el exmandatario Felipe Calderón debido a que lo afectaría políticamente

“Me encuentro a una persona mayor como la mamá de Guzmán Loera, la saludo y no tengo ningún problema de conciencia, que eso también es muy importante, ese es el principal tribunal, puede uno tomarse fotos. Imagínense cuántas fotos tengo yo con gente que está metida en cuestiones ilegales o ya está en la cárcel, no exagero, pero debo ser uno de los más fotografiados, y no es por presumir, de México, a dónde sea, foto, foto”, refirió.

“En el caso de Peña Nieto estoy en contra de él por el desparpajo y la corrupción que imperó, pero de ahí que yo les tenga odio, no, no. Si me encontrara yo a Calderón, a Salinas, a lo mejor lo saludaría, pero a lo mejor no lo haría por cuestiones políticas, porque me afectaría políticamente”.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador apuntó que a la madre del Chapo Guzmán es una persona mayor que “merece todo el respeto“.

Ah sí cómo no (a la mamá del Chapo Guzmán) es distinto, es muy distinto. Un familiar de un delincuente, si no está enjuiciado, es una persona mayor y merece todo el respeto. En la tradición de justicia mexicana, cuando alguien está en la cárcel y muere, la madre se le puede permitir ir al velorio, esas son cosas mayores.

“Las mamás, los hijos, eso no lo van a entender nunca, además no crean que estoy muy preocupado de que lo asimilen los conservadores, porque parte del pensamiento conservador es eso: tienen mucha carga de odio, para ellos no hay el perdón aunque sean católicos en su pensamiento”, comentó López Obrador.

Con información de López-Dóriga Digital.