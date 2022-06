Detienen en Puebla a Javier “N”, expareja de la activista Cecilia Monzón

El Registro Nacional de Detención indica que Javier “N”, exfuncionario de Puebla, fue detenido en Puebla, esto en el marco de las investigaciones por el asesinato de la activista y abogada Cecilia Monzón.

La ficha que emitió la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana indica que Javier “N” fue detenido este lunes por agentes ministeriales del estado.

Reportes indican que Javier “N” es expareja de la abogada.

Este domingo el fiscal general de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, aseguró que el feminicidio de la activista Cecilia Monzón se esclarecerá muy pronto.

“Reitero lo vamos a esclarecer con prontitud, no debo proporcionar ningún dato que pueda orientar a quienes cometieron este hecho, no puedo dar datos en particular, discúlpenme, lo que les puedo asegurar es que muy pronto se va a esclarecer”, señaló.

La abogada y activista Cecilia Monzón fue asesinada el pasado 21 de mayo en el municipio de San Pedro Cholula en Puebla.

Cecilia Monzón fue candidata a la presidencia municipal de San Pedro Cholula por el Partido Verde Ecologista (PVEM) en 2018. Monzón era penalista y contaba con amplia experiencia en el servicio público y especializado en temas de perspectiva de género.

Era reconocida por su labor como abogada para ayudar a otras mujeres en demandas por violencia familiar, custodia o pensiones alimenticias.

Era integrante del grupo de Mujeres Líderes de las Américas e integrante de la red nacional feminista insurrectas del Colectivo Kybernus.

Para este lunes, familiares convocaron a una marcha en Puebla para exigir justicia por el asesinato de la abogada Cecilia Monzón.

Con información de Latinus