Monreal pide a Morena no elegir al candidato presidencial por encuestas

El senador de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que no declinará de su partido a pesar de no haber piso parejo para la elección del candidato presidencial en las elecciones de 2024.

En entrevista con medios de comunicación, el legislador dijo que las encuestas de Morena no lo favorecen, pues son fácilmente manipulable. “Yo soy víctima de ella, y todos lo saben”, dijo.

“Yo sigo sosteniendo la mía. Y yo no voy a declinar en mi aspiración de que se busque un nuevo método de selección de candidatos y que la encuesta es fácilmente manipulable, porque yo soy víctima de ella, y todos lo saben”, recalcó el senador.

El senador también refirió que en 2017 estaba arriba en 21 encuestas y que sólo en la que hizo su partido estaba en cuarto lugar. “Por eso a mí me gustaría que hubiese un mecanismo distinto para la selección de candidatos a puestos de elección popular, y un mecanismo distinto para dirigentes del Partido”, dijo.

“Mi único límite para mantener mi posición firme dentro, es la dignidad, eso es lo único que a mí me alejaría de cualquier otro nivel, la dignidad. Porque a pesar de que no ha habido piso parejo, a pesar del frío y el congelamiento, a pesar de la no referencia, estoy luchando a la buena y nadie debe de ofenderse al sostener una lucha así”, resaltó sobre su aspiración a la candidatura del 2024.

Sobre los resultados de las elecciones del domingo, dijo que su partido no debe confiarse para las elecciones del 2024, pues la oposición va agruparse y estimó que Movimiento Ciudadano (MC) se unirá a ellos.

Monreal aseguró que ni siquiera a pasado por su mente ser candidato de la oposición para el 2024.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, dijo que la oposición debe agruparse para revisar su estrategia política y tratar de recomponer su táctica tras ganar sólo dos estados de los seis donde hubo elecciones el 5 de junio.

“La oposición requiere de agruparse, revisar su proyecto su estrategia, su plataforma política como coalición y tratar de recomponer su táctica”, declaró.

El senador Ricardo Monreal declaró que en un análisis la oposición perdió cuatro estados de los seis donde Morena no tenía presencia con un porcentaje abultado en los estados de Oaxaca, Hidalgo, Quintana Roo y Tamaulipas.

Sin embargo, aseguró que no da por muerta a la oposición sosteniendo que MC se unirá a ellos para la estrategia del 2024 “no solo para ser competitivo sino para sobrevivir”.

“Se equivocan quienes creen que ya está muy aniquilada; la oposición sigue estando viva y no debe de confiarse Morena en que se vaya a reagrupar, incluso yo soy de los que sostiene que al final Movimiento Ciudadano se agrupara con los tres en una estrategia hacia el 24”, recalcó Monreal.

