El gobernador de Nuevo León Samuel García se deslindó del problema del agua en Monterrey

‘El agua le toca a Conagua’, dice Samuel García ante protestas por desabasto en Nuevo León

García Sepúlveda también insistió en que el responsable de esta crisis es el exgobernador Jaime Rodríguez Calderón, ‘El Bronco’.

En medio de la peor crisis hídrica que ha vivido Nuevo León en los últimos años, el gobernador Samuel García se deslindó del problema ante los constantes ataques que sufre en redes sociales.

“Si va a señalar, que señale bien, porque ahora resulta que también es mi culpa que no haya luz.

“Ahora la mentada de madre también me llega porque no hay luz, como si yo manejo CFE, y ahora resulta que la mentada de madre es porque no hay agua, como si me toca el abasto del agua, pues no señores, el abasto de agua le toca a Conagua, el abasto de luz a CFE”, dijo el gobernador.

García Sepúlveda insistió en que el responsable de esta crisis es el exgobernador Jaime Rodríguez, “El Bronco”, por omitir medidas que se debieron implementar para no llegar a la situación actual.

Además, pidió a la población dejar a un lado los insultos, ya que asegura que así como el recibe “mentadas de madre” en redes sociales, los empleados de Agua y Drenaje también se enfrentan al enojo de la ciudadanía, al grado de que han apedreado unidades de la paraestatal.

Las declaraciones las hizo previo al banderazo de salida de 30 pipas de agua, en la explanada de los Héroes, afuera del Palacio de Gobierno.

Desabasto de agua en NL

La zona norte del área metropolitana y periférica de Nuevo León es de las más afectadas.

En municipios como García, El Carmen, Pesquería, Escobedo y la zona norte de Monterrey hay colonias donde los cortes se han prolongado por días y hasta por semanas.

La protesta más reciente ocurrió hace un par de días en el entronque de la carretera Apodaca-Pesquería, donde vecinos de la colonia Villas Regina bloquearon el paso durante tres horas tras denunciar que llevaban entre 15 y 20 día sin una sola gota de agua.