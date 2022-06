Rinden homenaje a la polaca Małgorzata Szumowska en la inauguración del FICG 37

Por: Martha Eva Loera

Durante la gala de inauguración se proyectó la película “Elvis”

Małgorzata Szumowska, heredera del legado que han dejado los artistas del cine polaco, y quien ha forjado su propia mirada audaz e íntima, fue homenajeada durante la inauguración del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG 37).

El doctor Ricardo Villanueva Lomelí, Rector General de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y Estrella Araiza, directora general del FICG, le entregaron el mayahuel de plata.

Szumowska pertenece a los cineastas polacos más destacados y cubre una amplia filmografía, trabajando como guionista, productora y directora de documentales y largometrajes. Ha sido galardonada con varios premios internacionales, incluido el premio Teddy por In the name of, en la Berlinale, y el Silver Leopard en el Festival de Cine de Locarno por 33 scenes from life.

Szumowska manifestó su satisfacción de ser acreedora al homenaje, y agradeció la atención que el pueblo mexicano le brinda a Polonia, país invitado de honor en esta edición del FICG 37.

El doctor Ricardo Villanueva Lomelí, durante su discurso, mencionó que hay una participación histórica de mujeres en el FICG 37. Tan solo en las secciones en competencia se cuenta con el talento de 36 directoras, el jurado se destaca también por la presencia de figuras femeninas como Javiera Mena, icono del electro pop-queer y Teresa Ruiz, actriz mexicana.

Destacó que la UdeG se ha preocupado por detectar, frenar y erradicar el acoso y discriminación en todas sus formas, así como defender la igualdad, la diversidad y la inclusión.

Reconoció el crecimiento del Premio Maguey, un espacio para el cine con temática LGBTTTIQ+ (lésbico, gay, bisexual, transgénero, travesti, transexual, intersexual, queer y más), y en el que caben todas las voces con propuestas fílmicas de todo el mundo.

Destacó que se vive una época de polarización, división, violencia, en la que es imprescindible luchar por la igualdad, defender la cultura y el medio ambiente, y el cine siempre dará la oportunidad a los seres humanos de encontrarse, entenderse y acercarse.

El Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), que inició hoy y concluye el 18 de junio, es un referente para la difusión del séptimo arte, afirmó.

“Es una ocasión especial para mí, al ser testigo del FICG 37. Esto es un motivo de celebración para todos nosotros. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides sean todos ustedes”.

El licenciado Raúl Padilla López, presidente del Patronato del FICG, invitó a disfrutar la selección de cine polaco.

Señaló que el programa es muy amplio, heterogéneo, colmado de grandes piezas como la película “Elvis”, o “Goya”, la primera producción del Departamento de Imagen y Sonido de la Universidad de Guadalajara, en conjunto con el Instituto Mexicano de Cinematografía.

Destacó la importancia de contribuir al desarrollo y la vigorización del cine mexicano e iberoamericano.

Por su parte, María Novaro, directora general del Instituto Mexicano de Cinematografía, calificó al FICG como el más emblemático de México, y señaló que es el festival donde el cine mexicano empezó a reconocerse, a mostrarse y dialogarse.

Estrella Araiza, directora general del FICG destacó al cine como una de las mejores herramientas que hay ante las adversidades, y calificó al festival como el más grande de Latinoamérica, y un semillero de encuentros y proyectos extraordinarios, un espacio donde todas las expresiones caben y todas las historias cuentan.

Durante la gala de la inauguración se proyectó “Elvis”, del director Baz Luhrmann. El filme es un retrato de la vida y la música de Elvis Presley, visto a través del prisma de su complicada relación con su enigmático manager, el coronel Tom Parker.

La historia profundiza en la compleja dinámica entre Presley y Parker que abarca más de 20 años, desde el ascenso de Presley a la fama hasta su estrellato sin precedentes, en el contexto del panorama cultural en evolución y la pérdida de la inocencia en Estados Unidos. En el centro de ese viaje se encuentra una de las personas más significativas e influyentes en la vida de Elvis, Priscilla Presley.

Interpretan los actores Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge, Dacre Montgomery y Clark Jr.

Baz Luhrmann es un escritor, director y productor australiano con proyectos que abarcan cine, televisión, ópera, teatro y producción musical.

Previo a la ceremonia de inauguración desfilaron por la alfombra roja actores, directores, miembros del jurado y creativos.

Los interesados pueden consultar el programa del festival en la dirección https://ficg.mx/