Adán Augusto niega acusación de Monreal sobre que violó ley electoral

El actual secretario de Gobernación estuvo en esa ciudad con varias aspirantes presidenciales.

Adán Augusto López, secretario de Gobernación, dijo este martes que “de ninguna manera” hubo alguna violación a la ley electoral con el acto del domingo en Toluca en donde las ‘corcholatas’ presidenciables morenistas acordaron ir en unidad hacia la candidatura presidencial.

Previo a su ingreso a Palacio Nacional, el encargado de la política interior del país comentó que no tiene nada que responderle a Ricardo Monreal, coordinador de lo senadores morenistas y también aspirante presidencial.

“No, nada, ¿qué le voy a responder? Nada”, expresó cuando se le preguntó por los dichos al zacatecano.

Al secretario se le insistió si no se violó la ley electoral.

“No, de ninguna manera”, replicó.

Tras el acto realizado en Toluca, Ricardo Monreal afirmó que llevaría la “fiesta en paz” con las ‘corcholatas’ de Morena, pero el encuentro, antecedido por un desayuno, y al cual no estuvo convocado, implicaba “actos anticipados de campaña”.

“Hay jurisprudencia de que no basta con que pidas permiso o pidas que se te exente el pago del día, o que te descuenten; la función no tiene descanso, todos son días en los que no te puedes quitar la camiseta por la noche y ponértela en la mañana, eso no se puede. Esa es la naturaleza jurídica de la definición de servidor público”, afirmó Monreal.

Con información del Financiero