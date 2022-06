“Apóyenme y pónganse de mi lado”, pide Naasón a sus fieles en una carta

El domingo pasado, un obispo de este culto leyó desde el templo en Guadalajara una carta enviada por su máximo líder desde una prisión de California

El líder de la Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, advirtió que, pese a estar triste por la sentencia de 16 años y ocho meses que recibió por abusar de tres menores, eso “no va a detener a la iglesia”. El domingo pasado, un obispo de este culto leyó desde el templo en Guadalajara una carta enviada por su máximo líder desde una prisión de California.

“Lo que me sucedió no va a detener a la iglesia (…) doy gracias a Dios porque me encuentro con bien. Sí, triste, pero también sin duda sé que la iglesia está triste. Pero esta tristeza se me ha quitado al decirles a ustedes: la iglesia está firme, fuerte, unida. Apóyenme y pónganse de mi lado con sus obras”, leyó el obispo Rogelio Rojas.

“Nosotros no construimos nuestra historia o la iglesia no construye su historia destruyendo ni atacando a sus semejantes. Nunca lo hemos hecho y no empezaremos ahora (…) cada día espero un milagro de Dios, porque cada día Dios, por todo el mundo, sigue haciendo milagros”, continuó. Asimismo, el líder de la iglesia aseguró que dará vuelta de hoja y mirará hacia el futuro, pues lo conforta la unidad de los fieles. “Daremos vuelta a la hoja, esto quedó en el pasado, mi mirada es hacia el futuro, y el futuro inmediato es nuestra santa cena (…) los que se quieran ir están en libertad de irse, aunque no creo que eso suceda. “Quiero decirles que estoy bien, sí triste, pero me conforta su unidad, su fortaleza y la determinación de todo lo que han dicho (…) Dios los bendiga. Vuestro en Cristo, Naasón Joaquín García”

Con información de Milenio