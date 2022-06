Delgado pide que ‘Alito’ se quede al frente del PRI; ha ayudado al crecimiento de Morena

Luego de que Alejandro Moreno se negó a dejar su cargo ante ex líderes del PRI, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, pidió que el ex gobernador de Campeche se mantenga al frente de ese partido.

“Con todo respeto y sin ánimo de andar de metiche, me permito dar mi humilde opinión a los machuchones del PRI: Alejandro Moreno debe seguir”, escribió en sus redes sociales.

“Ha ayudado mucho al crecimiento de nuestro movimiento, en ese gran dúo dinámico que ha formado con Marko Cortés y la derecha”, agregó.

Además, el morenista acompañó el irónico mensaje con el hashtag #FuerzaAlito.

Tras cuatro horas de reunión con ex presidentes del PRI, Alejandro Moreno aseguró que durante el encuentro discutieron su salida como presidente; sin embargo, acordaron que se mantendrá en el cargo hasta 19 de agosto del 2023, fecha en que concluye su periodo según los estatutos del partido.

“Lo que se hizo en los planteamientos fue la reflexión y el análisis de ir o no, de continuar en la dirigencia nacional del partido, (…) lo que dijimos nosotros es que fuimos electos para un periodo de cuatros años, a mí no me puso un Presidente de la República, sino la militancia”, expuso.

Con información de Milenio