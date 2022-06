Líderes del PRI, PRD y MC en el Senado se oponen a una moratoria constitucional contra reformas

El coordinador de los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Ángel Osorio Chong, consideró que la propuesta de moratoria legislativa no coincide con la forma de actuar de este partido.

A esta postura también se sumo el coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de Movimiento Ciudadano (MC), Miguel Ángel Mancera y Clemente Castañeda, respectivamente, durante la reunión de este lunes de la Junta de Coordinación Política del Senado.

“Esta decisión que tomaron los dirigentes, algunos líderes de Cámara de Diputados y Senadores, es contraria a la que nosotros pensamos, nos pagaron, nos eligieron los ciudadanos para venir aquí a legislar”, expresó a los medios.

Por su parte, Mancera declaró que este planteamiento de moratoria debería ser reestructurado.

“Estoy de acuerdo que no se debe aprobar reformas que afecten al país, lo que no estamos de acuerdo es en no trabajar”, dijo tras la reunión de la Jucopo.

A través de sus redes sociales, Clemente Castañeda compartió que durante esta reunión expresó su rechazo a esta propuesta pues esto cancelaría el diálogo.

“En la Junta de Coordinación Política fijé postura sobre la moratoria constitucional y el error que significaría cancelar el diálogo,” escribió.

La semana pasada Marko Cortés, presidente nacional del PAN, dio a conocer una moratoria constitucional acordada por Va por México que, aseguró, tiene el fin de “reivindicar el orden democrático”.

“Estaremos muy alertas para impedir que se aprueben iniciativas que violen la Constitución y en esos casos continuaremos recurriendo a los mecanismos de control constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, indicó Cortés.

Con información de Latinus