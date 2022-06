Pablo Lemus recorrido de supervisión en puntos afectados por la lluvia en la ciudad

Pablo Lemus Navarro, Presidente Municipal de Guadalajara, encabezó esta mañana un recorrido de supervisión por las colonias Villas de San Juan, Independencia y Analco para verificar las acciones de respuesta que se desplegaron por diversas dependencias tras las afectaciones generadas por la lluvia de anoche.



La tormenta inició alrededor de las 20:40 horas y, acorde con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en la estación Guadalajara Centro se superó el récord histórico de precipitación de 114 milímetros registrado en 1983, al tener un registro de 158 milímetros de acumulación.



Acorde al informe preliminar de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara se registraron 52 casas annegadas en tres puntos de la ciudad: 25 viviendas en Juan Álvarez y Pípila, 15 casas en calle Brillante, de Herrera y Cairo a Angulo, así como 12 viviendas más en el andador Cotopaxi al cruce con calle Platón.



Estas casas están siendo evaluadas para determinar su grado de afectación.



El alcalde tapatío Pablo Lemus explicó que el Municipio cuenta con una bolsa de recursos por 10 millones de pesos; sin embargo, se realizarán la gestión ante el Gobierno de Jalisco para acceder al Fondo Estatal de Desastres Naturales (FOEDEN).



“Nosotros tenemos un fondo de 10 millones de recursos municipales para contingencias y apoyo en materia de menaje, pero queremos activar también el Fondo de Desastres Estatal. En unos momentos más hablaré con el Secretario General de Gobierno para poder integrar, tanto los apoyos municipales, como los apoyos estatales y ayudar a estas personas”, afirmó.



En el andador Cotopaxi personal de Obras Públicas del Municipio realizó el derribo de una barda construida sin el permiso correspondiente en la colindancia al canal Normalistas, donde anteriormente se encontraba una malla ciclónica y que obstruyó el afluente durante la tormenta de ayer.



Además, miembros del Sistema DIF Guadalajara dialogaron con los vecinos y vecinas para brindar la asistencia humanitaria que sea requerida.



El alcalde Lemus Navarro también acudió a la Unidad Independencia donde se suscitó la caída de una barda perimetral; personal municipal realiza trabajos para el retiro de los escombros y residuos forestales.



Durante la lluvia de anoche se reportaron 23 árboles caídos debido a la fuerza del viento, 40 annegaciones en vía pública, 92 vehículos varados, el rescate de 5 personas y una persona más lesionada por la caída de un árbol en el barrio de Analco.



“Anoche por la tormenta un árbol cayó y desafortunadamente lesionó a una mujer, en un primera instancia se había dicho que tenía fractura de clavícula. Afortunadamente después de atenderla en la Cruz Verde Municipal, se descartó esta fractura, solamente tiene un esguince y fue dada de alta esta madrugada”, señaló Pablo Lemus.



Las inundaciones registradas en vía pública se suscitaron en puntos como Circunvalación y Félix Palavicini, Juan Álvarez y Pípila, Salvador Quevedo y Manuel Doblado, Manuel Doblado e Industria, Brillante y Angulo, Balbino Dávalos y Ángulo, Herrera y Cairo y Balbino Angulo, Juan Álvarez entre Pípila y Esmeralda, Normalistas y Amado Aguirre, y en Canal del Jagüey en Lomas del Paraíso.



El Gobierno Municipal realizó labores de limpieza y desazolve. A la fecha se han recolectado alrededor de 50 mil metros cúbicos de azolve y basura, lo que representa cerca de 7 mil 200 camiones de volteo puestos en fila.



El Municipio cuenta con servicio gratuito de recolección de residuos voluminosos, con el fin de prevenir que durante las lluvias sean arrastrados por la corriente de agua y generen obstrucciones en bocas de tormenta, canales o tuberías.



Las y los tapatíos pueden solicitar la recolección de estos enseres o residuos como son bases de cama, colchones, sillones, burós, entre muebles de este tipo, a través de la Línea 070.



En el recorrido encabezado por el alcalde tapatío Pablo Lemus Navarro, participaron también Luis Arturo García Pulido, Coordinador Municipal de Protección Civil y Bomberos Guadalajara; Francisco Ontiveros Balcázar, Director de Obras Públicas; Obed Fletes Pérez, Director de Mejoraiento Urbano; entre otras personalidades.



El Gobierno de Guadalajara emite para la ciudadanía las siguientes recomendaciones de seguridad en este temporal de lluvias.



Para peatones



-Caminar siempre por el interior de la banqueta, evitando caminar por la orilla.

-Antes de cruzar la calle, asegurarse que los vehículos estén detenidos.

-No refugiarse de la lluvia debajo de un árbol.

-No cruzar por calles inundadas o entre los vehículos.

-Alejarse de letreros o espectaculares.



Para los vehículos



-Encender las luces y limpiaparabrisas del vehículo.

-Conducir a baja velocidad.

-Mantener distancia con otros vehículos.

-No circular por calles inundadas.

-En caso de quedar varado pedir apoyo a Protección Civil y Bomberos a través del 911.

-Si la visibilidad es baja, estacionarse en un lugar seguro, encender intermitentes y esperar a que pase la tormenta.