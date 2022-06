INAH admite que “hay cuerpos de agua y cavernosos” que deben cuidarse en Tramo 5 del Tren Maya

Diego Prieto, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) reconoció que hay poca inspección de sitios arqueológicos en la zona correspondiente al Tramo 5 el Tren Maya.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Prieto Hernández adujo que todavía no han entrado de lleno en la zona por el cambio de trazo en tres ocasiones y debido a que las obras están paradas derivado de un amparo.

“En el Tramo 5 también se hará el trabajo de protección, investigación y salvamento arqueológico. Ya tenemos un avance en este tramo, todavía menor, porque obviamente en este momento no se están desarrollando las obras propiamente dichas”, expresó.

“Sin embargo, ya hemos podido prospectar el área y hemos establecido un mecanismo para ir acompañando las obras, siempre con el cuidado de los bienes arqueológicos tanto en superficie como aquellos que se encuentran sumergidos en cuevas y cenotes”, subrayó.

Sin embargo, apuntó que en el avance de análisis en el Tramo 5 del Tren Maya no hay una gran densidad de sitios arqueológicos, como en el Tramo 3, del cual apuntó que hay miles, aunque sí recalcó que existen varios cuerpos de agua y cavernosos que deben cuidarse.

El Tramo 5 representa una dificultad en el sentido de que el trazo se ha cambiado en tres ocasiones por diferentes motivos que no me corresponde dilucidar. Este tramo no presenta esta densidad de vestigios arqueológicos, lo que sí presenta son un conjunto de cuerpos de agua y cavernosos que debemos de cuidar”, expuso.