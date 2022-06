Abrir archivos de la ‘guerra sucia’, acto de reconciliación: AMLO

Desde el Campo Militar número Uno, con la presencia de víctimas y familiares de víctimas de la guerra sucia, así como parientes de militares caídos entonces y en lo que definió como un “acto muy fuerte y lleno de significados”, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que con la apertura de archivos de esa época se buscaba cerrar una etapa y dar inicio a otra, a partir de una necesaria reconciliación para el país.

“Nos alivia a todos, es un acto de reconciliación nacional que necesitamos. No se le puede dar vuelta a la hoja así nomás, tenemos que conocer la verdad , toda la verdad y que haya justicia para que no se repitan actos oprobiosos, no vuelva a ver represión, autoritarismo, en nuestro país”, dijo.

Hizo un largo discurso para explicar la necesidad de la actuación de la Comisión de la Verdad para esclarecer los actos de la Guerra Sucia entre 1965 y 1990. Refrendó, además, el compromiso de la apertura de archivos e instalaciones militares. Intervención en la que reivindicó las causas de las acciones insurgentes, pero justificó que las decisiones de entonces, en el México autoritario, se dictaban desde las autoridades civiles.

Eran tiempos difíciles para luchar contra un régimen autoritario, explicó las razones por las cuales algunos apelaron a la lucha armada. “Los que lucharon por una patria justa, libre e independiente, o tuvieron la posibilidad de hacerlo más que con los métodos que podían llevar a cabo, con las movilizaciones y en algunos casos, con las armas porque no había manera de buscar una transformación.”

Evocó la memoria de Salvador Allende, que buscó la transformación por la vía democrática en aquellos tiempos, cuya experiencia terminó en un golpe de estado.

Más adelante, también dio su interpretación de la actuación de las fuerzas armadas entonces: “la orden de reprimir ¿a dió Marcelino García Barragán o Gustavo Díaz Ordaz?. Formalmente el presidente es el comandante supremo de las fuerzas armadas. Entonces actos que han manchado la trayectoria de contribución al desarrollo de México de las fuerzas armadas, han estado vinculados con órdenes recibidas por gobiernos civiles.

Agradeció la lealtad del general secretario de la Defensa Nacional Luis Cresensio Sandoval por expresar su lealtad en los hechos al asumir el cumplimiento de la instrucción presidencial para llegar a la verdad. “Nos alivia a todos, es un acto de reconciliación nacional que necesitamos. No se le puede dar vuelta a la hoja así nomás, tenemos que conocer la verdad , toda la verdad y que haya justicia para que no se repitan actos oprobiosos, no vuelva a ver represión autoritarismo, en nuestro país”

En su oportunidad, el subsecretario de Derechos Humanos de la secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas destacó que en tiempos de transformación, es necesario mirar de frente a la historia, reconocernos en ella y abrir ruta de cambio con un pasado doloroso. “De nos ser capaces secorre el riesgo que nuestro actuar no dignifique a los movimientos que antecedieron, las luchas políticas y sociales que recorrieron sierra guerrerense, luchas por la tierra, libertad sindical, movimientos urbanos, del magisterio, de los estudiantes universitarios y normalistas”.

En este lugar de acuerdo estuvieron detenidos Amando Arciniega Ezequiel Barrientos, Alvaro Cartagena Xcirilo Cota, Holda Flores, Leticia Galarza, Manuel Hernandez, Hilda Narvaez entre otros muchos opositores y disidentes del sistemas es necesario “mirar de frente a la historia momentos más oscuros, necesario no legar a generaciones esta herencia dolorosa, contribuya a que hechos no se vuelvan a repetir, tarea fundamental responder a viejas preguntas con respuestas veraces saldar deuda histórica.

Explicó que se ha definido una hoja de ruta de la Comisión de la Verdad que pasa por la apertura total de los archivos e instalaciones militares donde se conoce hubo actos represivos como la quinta y 42 zona militar de Chihuahua; la séptima de Nuevo León, la novena de Sinaloa, la 15 de Jalisco, la 27 y 35 de Guerrero y la 28 de Oaxaca, así como archivos de diversas unidades de fuerzas armadas del estado mayor Presidencial, la policía militar, batallón de fusileros , base aérea militar de pie de la cuesta y estado mayor presidencial.

Detalló que parte del programa de trabajo será: recibir testimonios y personal de la Sedena con el objeto del esclarecimiento histórico; la Comisión de la verdad y la Sedena llamarán a este encuentro a este diálogo para la verdad a personal activo y en retiro de fuera armadas para que brinden información que permita a familiares saber el paradero de desaparecidos, recoger testimonios de víctimas de derechos humanos donde estuvieron en calidad de detenidos; la apertura de instalaciones militares no solo para expertos sino a víctimas que hayan estado en las mismas y obtener su testimonio fundamental para reconstruir hechos y llegar a la verdad.

Con información de La Jornada.