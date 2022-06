Mesero del restaurante Los Tarascos llama “piojos” a clientes en Cancún

El suceso fue denunciado por un joven de nombre Luis Ángel, quien cuenta que todo sucedió en la Los Tarascos de Cancún, sucursal GoMart el pasado 12 de junio.

“Amigos, no vayan, el mesero nos trató pésimo”, señaló Luis.

Luis Ángel resaltó que desde el principio todo el servicio era cuestionable, pues incluso encontró un pelo en su comida. Pero el joven trató de ser positivo y contó que quiso entender al mesero.

“Dijimos, bueno, es domingo, el mesero ya no quiere trabajar”, comentó.

Sn embargo, más adelante lo que pudo haber sido un descuido se convirtió en una agresión cuando al pedir su kilo de pastor en dos platos separados el mesero los calificó de “piojos” en el ticket de compra.

“Amigos, no vayan a Tarascos Villamarino, el mesero nos trató pésimo desde que llegamos, encontramos un pelo en la comida, y la verdad nuestro error fue aguantarlo porque sólo queríamos cenar a gusto, y dijimos, bueno es domingo, el mesero ya no quiere trabajar, pero al final se hizo el gracioso y escribió esto en la comanda sólo porque le pedí el kilo de pastor separado en dos platos; la gerente no hizo al respecto más que ofrecer disculpas; qué momento tan desagradable y una gran falta de respeto”.

gerente les ofreció disculpas ese mismo día, más adelante el restaurante emitió un comunicado oficial donde se disculpaban con los clientes y anunciaban el despido del mesero que había incurrido en la falta.

El suceso muy pronto se viralizó en internet, cosa que causó que muchos internautas siguieran recordándole el incidente al restaurante en básicamente todas sus cuentas de redes sociales.

Con información de Quinto Poder